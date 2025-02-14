onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel Yeni Dizinin Başrolü Oldu!

Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel Yeni Dizinin Başrolü Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.02.2025 - 08:58

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Yüksel, yeni dizi ile anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projede başrol oynayacak güzel oyuncunun yeni adresi merak uyandırdı. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal 7'de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel, hem başarılı oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kanal 7'de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel, hem başarılı oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizinin final yapmasının ardından, Yüksel'in hangi projede yer alacağı merak konusu olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu Limon Yapım’ın yeni dizisi Kızgın Topraklar için imza aşamasında.

Dizinin final yapmasının ardından, Yüksel'in hangi projede yer alacağı merak konusu olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu Limon Yapım’ın yeni dizisi Kızgın Topraklar için imza aşamasında.

Anadolu'da geçen ve güçlü bir hikayeye sahip olan Kızgın Topraklar, ödüllü yönetmen Cemal Şan’ın yönetmenliğinde çekilecek. “Şehre iki yabancı gelir!” sloganıyla duyurulan dizide Yağmur Yüksel, Sude karakterine hayat verecek.

Anadolu'da geçen ve güçlü bir hikayeye sahip olan Kızgın Topraklar, ödüllü yönetmen Cemal Şan’ın yönetmenliğinde çekilecek. “Şehre iki yabancı gelir!” sloganıyla duyurulan dizide Yağmur Yüksel, Sude karakterine hayat verecek.

Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Yüksel'in performansı şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.

Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Yüksel'in performansı şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın