Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel Yeni Dizinin Başrolü Oldu!
Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel Yeni Dizinin Başrolü Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde dizisi final yapan Yüksel, yeni dizi ile anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projede başrol oynayacak güzel oyuncunun yeni adresi merak uyandırdı. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal 7'de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel, hem başarılı oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin final yapmasının ardından, Yüksel'in hangi projede yer alacağı merak konusu olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü oyuncu Limon Yapım’ın yeni dizisi Kızgın Topraklar için imza aşamasında.
Anadolu'da geçen ve güçlü bir hikayeye sahip olan Kızgın Topraklar, ödüllü yönetmen Cemal Şan’ın yönetmenliğinde çekilecek. “Şehre iki yabancı gelir!” sloganıyla duyurulan dizide Yağmur Yüksel, Sude karakterine hayat verecek.
Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Yüksel'in performansı şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın