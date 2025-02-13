Aşkım Kapışmak'tan Gülseren Budayıcıoğlu’nun Dizileri için Ağır Suçlama: "Bu Bir İstismar!"

Yalı Çapkını ve Kral Kaybederse gibi televizyonda ilgi gören dizilerin birçoğu Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışanlarının gerçek hikayelerinden uyarlandı. Ancak bu durum, etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Yazar Aşkım Kapışmak, Budayıcıoğlu’nu sert bir dille eleştirerek, “Terapide anlatılanları diziye uyarlamak bir tür istismar. Hastalar tekrar izleyerek travmatize oluyor, izleyiciler de bu sahnelerle kendi travmalarını tetikliyor. Üstelik etik bir denetim mekanizması da yok. Türk Psikiyatri Derneği neden bu konuyla ilgilenmiyor?” sözleriyle tepki gösterdi.