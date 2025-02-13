Aşkım Kapışmak'tan Gülseren Budayıcıoğlu’nun Dizileri için Ağır Suçlama: "Bu Bir İstismar!"
Aşkım Kapışmak'tan Gülseren Budayıcıoğlu’nun Dizileri için Ağır Suçlama: "Bu Bir İstismar!"
Yalı Çapkını ve Kral Kaybederse gibi televizyonda ilgi gören dizilerin birçoğu Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun danışanlarının gerçek hikayelerinden uyarlandı. Ancak bu durum, etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Yazar Aşkım Kapışmak, Budayıcıoğlu’nu sert bir dille eleştirerek, “Terapide anlatılanları diziye uyarlamak bir tür istismar. Hastalar tekrar izleyerek travmatize oluyor, izleyiciler de bu sahnelerle kendi travmalarını tetikliyor. Üstelik etik bir denetim mekanizması da yok. Türk Psikiyatri Derneği neden bu konuyla ilgilenmiyor?” sözleriyle tepki gösterdi.
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Yalı Çapkını, Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Çöp Adam, Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin ve şimdilerde gündemde olan Kral Kaybederse...
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Hepsi Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan gerçek hikayeler. Son yıllarda yayınlanan bu diziler seyircinin ilgisini çekmeyi başardı.
Ancak etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Yazar Aşkım Kapışmak, Enver Aysever ile röportajında Budayıcıoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.
"Danışanlarının terapide anlattıklarını dizileştirmesi bir suç. Bence Budayıcıoğlu'nun yaptığı şey istismar." diyen Kapışmak, dizinin hissettirdikleri üzerinde durdu.
"Hem hastayı tekrar izleterek travmatize ediyor hem de insanların travmalarını tetikliyor." diyen Kapışmak bu dizilerin yanı sıra meslek etiğinin incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.
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Türk Psikiyatri Derneği'ne seslenen Kapışmak, Üstelik etik bir denetim mekanizması da yok. Türk Psikiyatri Derneği neden bu konuyla ilgilenmiyor?” sözleriyle tepki gösterdi.
Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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