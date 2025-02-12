Kızıl Goncalar'a Yeni Gelen Psikopat Karakter Selim'in Cüneyd'in Köpeğini Öldürmesi Tepki Çekti!

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'a geçtiğimiz bölüm yeni bir karakter katıldı: Selim. Cüneyd için hain planları olan Saatçi Aziz'in torunu olan Selim akıl hastanesinden kaçmış. Yetmemiş, gelir gelmez davranışları ile herkesin huzurunu kaçırmıştı. Ancak bir köpeğin canına kastetmesi 'Pes' dedirtti. Cüneyd'in köpeği Aşık'ı öldüren Selim, izleyenlerden tepki aldı.