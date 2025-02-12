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Kızıl Goncalar'a Yeni Gelen Psikopat Karakter Selim'in Cüneyd'in Köpeğini Öldürmesi Tepki Çekti!

Kızıl Goncalar'a Yeni Gelen Psikopat Karakter Selim'in Cüneyd'in Köpeğini Öldürmesi Tepki Çekti!

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.02.2025 - 23:03

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'a geçtiğimiz bölüm yeni bir karakter katıldı: Selim. Cüneyd için hain planları olan Saatçi Aziz'in torunu olan Selim akıl hastanesinden kaçmış. Yetmemiş, gelir gelmez davranışları ile herkesin huzurunu kaçırmıştı. Ancak bir köpeğin canına kastetmesi 'Pes' dedirtti. Cüneyd'in köpeği Aşık'ı öldüren Selim, izleyenlerden tepki aldı.

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NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'a yeni karakterler dahil oldu. Saatçi Aziz ve torunu Şirin'in ardından diğer torunu Selim de geldi.

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'a yeni karakterler dahil oldu. Saatçi Aziz ve torunu Şirin'in ardından diğer torunu Selim de geldi.

Akıl hastanesinden kaçtığı öğrenilen Selim'in bazı davranış bozuklukları olduğu görüldü.

Akıl hastanesinden kaçtığı öğrenilen Selim'in bazı davranış bozuklukları olduğu görüldü.

Dizinin son bölümünde dergaha gelen Selim, önce Feyza'yı taciz etti. Sonra Can'ı öldürmeye kalktı. Son olarak gözünü dizinin gülümseyen yüzü, Aşık'a çevirdi.

Dizinin son bölümünde dergaha gelen Selim, önce Feyza'yı taciz etti. Sonra Can'ı öldürmeye kalktı. Son olarak gözünü dizinin gülümseyen yüzü, Aşık'a çevirdi.

Aşık, Cüneyd'in can yoldaşı köpeğiydi. Selim, köpeğin kendisini görünce havlamasına sinirlendi.

Aşık, Cüneyd'in can yoldaşı köpeğiydi. Selim, köpeğin kendisini görünce havlamasına sinirlendi.

Psikopat karakter köpeğin kendisini sevmediğini söyleyerek onu öldürdü. Sabah yattığı yerden kalkmayan Aşık'ın öldüğünü anladığımız sahne gözyaşlarına boğdu.

Psikopat karakter köpeğin kendisini sevmediğini söyleyerek onu öldürdü. Sabah yattığı yerden kalkmayan Aşık'ın öldüğünü anladığımız sahne gözyaşlarına boğdu.
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Sosyal medyada o sahneyi izleyenler tepki gösterdi.

Sosyal medyada o sahneyi izleyenler tepki gösterdi.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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