Kızıl Goncalar'da Merak Uyandıran Detay: "Muhayyelât" Eseri ile Saatçi Aziz'in Bağlantısı Ne?

Kızıl Goncalar'da 37. bölümü geride bırakırken sosyal medyada Cüneyd'imizin düştüğü vaziyete tepki yağdı. Diziye son bölümlerde dahil olan Saatçi Aziz dengeleri bozdu. Cüneyd ile ilgili planları olan Aziz Efendi, torunu Şirin ile birlikte neyin peşinde, izleyici anlamaya çalışırken dizideki o detay gözlerden kaçmadı. Dizide Şirin'in tamir için getirdiği eser ile Saatçi Aziz'in bir bağlantısı olup olmadığı akıllara geldi. Gelin, birlikte bu bağlantı hakkında biraz akıl yürütelim.