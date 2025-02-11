Kızıl Goncalar'da Merak Uyandıran Detay: "Muhayyelât" Eseri ile Saatçi Aziz'in Bağlantısı Ne?
Kızıl Goncalar'da Merak Uyandıran Detay: "Muhayyelât" Eseri ile Saatçi Aziz'in Bağlantısı Ne?
Kızıl Goncalar'da 37. bölümü geride bırakırken sosyal medyada Cüneyd'imizin düştüğü vaziyete tepki yağdı. Diziye son bölümlerde dahil olan Saatçi Aziz dengeleri bozdu. Cüneyd ile ilgili planları olan Aziz Efendi, torunu Şirin ile birlikte neyin peşinde, izleyici anlamaya çalışırken dizideki o detay gözlerden kaçmadı. Dizide Şirin'in tamir için getirdiği eser ile Saatçi Aziz'in bir bağlantısı olup olmadığı akıllara geldi. Gelin, birlikte bu bağlantı hakkında biraz akıl yürütelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıl Goncalar'da Uluların önderi Ulu Aziz Efendi tüm dengeleri bozdu. Faniler dergahının mürşidi kabul edilen Cüneyd ile ilgili planlarını gerçekleştirmek yapmadığını bırakmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaçırılarak hipnoz edilen Cüneyd, "109 63 dur" sözüyle bilinç kaybı yaşıyor, hipnoz halindeyken zihni öğretilerle dolduruluyor hatta yetmiyor uyuşturucu madde ile uyutuluyor.
Dizide bu yaşanılanlara sosyal medyada tepki gösterilse de bu Saatçi Aziz neyin peşinde, herkesin merak ettiği soru bu.
Dizinin son bölümündeki bir detay da Saatçi Aziz'in planlarına gönderme olabilir. Dizide Saatçi Aziz'in torunu Şirin mücellite bir eser getiriyor. Yıprandığını ve tamir edilip edilmeyeceğini soruyor.
Eseri de dedesinin kendisine hediye ettiğini söylüyor. Bir bakıyoruz ki, elindeki eser Muhayyelât ve yazarı da dizideki saatçi ile aynı isimde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Saatçi Aziz" ve Giritli Ali Aziz Efendi’nin aynı ismi taşıması bilinçli bir tercih gibi görünüyor. Dizinin son bölümlerinde, Cüneyd Efendi'ye yapılan akıl oyunları ve zihin manipülasyonu, Osmanlı'nın ilk fantastik eseri olarak kabul edilen Muhayyelât ile ilgi çekici bir bağlantı kuruyor.
Giritli Ali Aziz Efendi tarafından 18. yüzyılda kaleme alınan Muhayyelât, hayal ile gerçekliğin birbirine karıştığı, zihinsel sınırları zorlayan bir eser olarak bilinir.
Dizide Saatçi Aziz ve torunu Şirin'in getirdiği kitap tam da bu noktada önem kazanıyor. Saatçi Aziz'in, Muhayyelât'ın yazanıyla aynı ismi taşıması, onun "gerçekliği manipüle eden" bir figür olabileceğine dair ipucu olabilir.
Zaten yaptıkları Muhayyelât'ta anlatılan büyüler, hayal içinde hayaller ve gerçek gibi gösterilen illüzyonlarla çok benzer.
Bu durumda ilerleyen bölümlerde tıpkı Giritli Ali Aziz Efendi'nin hayal ile gerçeği iç içe geçirdiği gibi, Saatçi Aziz de Cüneyd Efendi'yi gerçeklikle hayal arasında bir oyunun içine sokacak gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu durumda Saatçi Aziz, bir anlamda modern dönemin "hikaye kurucusu", algı yöneticisi olarak konumlanıyor, diyebiliriz.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın