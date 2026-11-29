Nas, teklif geldiğinde rolü başta hiç istemediğini anlattı. 'Teklif geldiğinde hiç istemedim başta. Tıp işi bizde pek yapılamıyor, çok meşakkatli ve zor' diyen oyuncu, 'Ben her zamanki gibi nazlandım, 'Zor olacak' diye hep kötü tarafından baktım' sözleriyle o dönemki tereddüdünü özetledi.

Fikrini değiştiren isim ise dizinin orijinali Grey's Anatomy'nin hayranı eşi oldu. Yazar olan ve dramaturjiyi bilen eşinin, 'Karakteri şöyle alırsan, böyle yaparsan geleceğin noktada o karakteri sen de seveceksin' diyerek kendisine yol gösterdiğini anlattı.