Doktorlar'ın Arslan'ı Devrim Nas'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Doktorlar'ın estetik cerrahı Arslan İbrahimoğlu'na hayat veren Devrim Nas, Kültürsüz YouTube kanalının Soğuk Duş programında rolün perde arkasını anlattı. Dizinin Grey's Anatomy'den uyarlanan hikayesinde anti-kahraman Arslan'ı canlandıran oyuncu, teklif geldiğinde karakteri hiç istemediğini söyledi. Nas'ı fikrinden döndüren ise Grey's Anatomy hayranı eşi oldu.
Kaynak: Kültürsüz/ Soğuk Duş, YouTube
Devrim Nas, Doktorlar'da estetik cerrah Arslan İbrahimoğlu'nu canlandırdı.
Nas, Doktorlar teklifini başta hiç istemediğini söyledi.
Devrim Nas, Tuzlu Kahve çağrısına "Acil çağrı varmış" diye yanıt vermişti.
Arslan'ın ukala ve şımarık havası Devrim Nas'ın dokunuşuyla doğmuş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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