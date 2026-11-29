12 Dev Adam İzlanda Karşısında İkinci Yarıda Vites Yükseltti 101 83 Kazandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'ndaki dördüncü maçında İstanbul'da İzlanda'yı konuk etti. Elemelerdeki ilk yenilgisini İtalya deplasmanında 86-72'lik skorla alan milliler, Katar'daki turnuva biletini önceden cebine koymuş olarak taraftarının karşısına çıktı. Soyunma odasına üç sayı geride giden 12 Dev Adam için maçın ikinci yarısı bambaşka bir tempoyla başladı.
Milliler İstanbul'da parkeye çıktı.
İlk yarıda üstünlük İzlanda'nın oldu.
Şehmus Hazer 23 sayıyla parladı.
Sıradaki durak Litvanya deplasmanı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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