Şehmus Hazer 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ercan Osmani 19, Kenan Sipahi 15, Malachi Flynn 13, Sertaç Şanlı 11 ve Furkan Korkmaz 10 sayıyla galibiyete katkı verdi. Metecan Birsen ile Ömer Kutluay dörder, Onuralp Bitim ise iki sayı kaydetti.

İzlanda tarafında Fridriksson 15 sayı üretirken Hlinason ile Hermannsson 14'er, Kristinn Palsson ise 12 sayıyla oynadı. Henningsson'un sekiz ve Thrastarson'un yedi sayısı da konuk ekibin hanesine yazıldı.