Grubunu Namağlup Lider Tamamlayan 12 Dev Adam'ın İkinci Turda Rakipleri Belli Oldu
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk tur maçları tamamlanırken, A Milli Erkek Basketbol Takımı ikinci tur biletini namağlup aldı. C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, oynadığı altı maçı da kazanarak grubunu lider tamamladı. İlk turu kayıpsız geçen millilerin ikinci turdaki rakipleri de netlik kazandı.
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Güçlü ekollerin olduğu grupta başarılı olduk.
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Rakipler belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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