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Grubunu Namağlup Lider Tamamlayan 12 Dev Adam'ın İkinci Turda Rakipleri Belli Oldu

Grubunu Namağlup Lider Tamamlayan 12 Dev Adam'ın İkinci Turda Rakipleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2026 - 23:48
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk tur maçları tamamlanırken, A Milli Erkek Basketbol Takımı ikinci tur biletini namağlup aldı. C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, oynadığı altı maçı da kazanarak grubunu lider tamamladı. İlk turu kayıpsız geçen millilerin ikinci turdaki rakipleri de netlik kazandı.

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Güçlü ekollerin olduğu grupta başarılı olduk.

Güçlü ekollerin olduğu grupta başarılı olduk.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk tur perdesi kapanırken, A Milli Erkek Basketbol Takımı sergilediği kusursuz performansla dikkat çekti. C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, sahasında ve deplasmanda çıktığı altı mücadeleden de galibiyetle ayrılarak grubunu namağlup lider tamamladı ve ikinci tura yükselmeyi başardı.

Rakipler belli oldu.

Rakipler belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turunda J Grubu'nda mücadele edecek. C ve D gruplarını ilk üç sırada tamamlayan altı takımın yer aldığı grupta Türkiye'nin rakipleri İtalya, Litvanya, İzlanda, Sırbistan ve Bosna Hersek oldu.

İlk turdaki sonuçların taşınacağı ikinci etapta ay-yıldızlı ekip, daha önce karşılaşmadığı İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam altı maça çıkacak.

İkinci tur karşılaşmaları 24 Ağustos-1 Eylül, 23 Kasım-1 Aralık ve 22 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında oynanacak. Bu sürecin sonunda grubunu ilk üç sırada tamamlayan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

İlk turu altıda altı yaparak tamamlayan Türkiye, ikinci tur mücadelesine J Grubu lideri olarak başlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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