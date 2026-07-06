Grubunu Namağlup Lider Tamamlayan 12 Dev Adam'ın İkinci Turda Rakipleri Belli Oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turunda J Grubu'nda mücadele edecek. C ve D gruplarını ilk üç sırada tamamlayan altı takımın yer aldığı grupta Türkiye'nin rakipleri İtalya, Litvanya, İzlanda, Sırbistan ve Bosna Hersek oldu.

İlk turdaki sonuçların taşınacağı ikinci etapta ay-yıldızlı ekip, daha önce karşılaşmadığı İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam altı maça çıkacak.

İkinci tur karşılaşmaları 24 Ağustos-1 Eylül, 23 Kasım-1 Aralık ve 22 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında oynanacak. Bu sürecin sonunda grubunu ilk üç sırada tamamlayan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

İlk turu altıda altı yaparak tamamlayan Türkiye, ikinci tur mücadelesine J Grubu lideri olarak başlayacak.