12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri'nde İlk Turu Namağlup Bitirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi ağırladı. Gruptaki ilk beş maçını kazanarak liderliği ve ikinci tur biletini önceden garantileyen ay-yıldızlılar, karşılaşmaya Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk beşiyle çıktı. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan İsviçre ise Schumacher, Fofana, Martin, Mbala ve Rocak beşiyle mücadeleye başladı.

12 Dev Adam ikinci periyottan itibaren maça ağırlığını koydu ve hiç de zorlanmadan altıda altı hedefine ulaştı.