article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri'nde İlk Turu Namağlup Bitirdi

12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri'nde İlk Turu Namağlup Bitirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2026 - 20:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi ağırladı. Gruptaki ilk beş maçını kazanarak liderliği ve ikinci tur biletini önceden garantileyen ay-yıldızlılar, karşılaşmaya Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk beşiyle çıktı. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan İsviçre ise Schumacher, Fofana, Martin, Mbala ve Rocak beşiyle mücadeleye başladı.

12 Dev Adam ikinci periyottan itibaren maça ağırlığını koydu ve hiç de zorlanmadan altıda altı hedefine ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk periyotta kafa kafaya bir oyun izledik.

İlk periyotta kafa kafaya bir oyun izledik.

Beşte beş yaparak maça çıkan millilerimiz İsviçre karşısında ilk periyotta istediği ritmi tutturamadı. Karşılıklı basketlerle geçilen periyot yine de 22-19 üstünlüğümüzle sona erdi. 

İkinci periyotta da aynı şekilde sadece üç sayı ile çeyreği bitiren 12 Dev Adam, soyunma odasına 47-41 önde gitti.

3. periyotta açılan fark maçı getirdi.

3. periyotta açılan fark maçı getirdi.

12 Dev Adam üçüncü periyota daha konsantre başladı. Üst üste sayılar ve savunmada doğru pozisyonlarla skor üstünlüğünü tamamen yakalayan milli takımımız çeyreği 29-11 önde kapattı ve skoru toplamda 76-52'ye getirdi. 

Dördüncü periyotta ise İsviçre daha konsantre gözüktü ancak açılan farkı eritemediler.

Milli takımımız maçı 95-72 kazandı ve ikinci tura namağlup gitme başarısını gösterdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın