12 Dev Adam, Dünya Kupası Yolunda Litvanya'yı Farklı Şekilde Mağlup Etti: 94-66
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek ikinci tura galibiyetle başladı.
İlk turdaki galibiyet ve mağlubiyetlerini ikinci tura taşıyan ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki 7. galibiyetini elde etti. Litvanya ise organizasyondaki 4. yenilgisini yaşadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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