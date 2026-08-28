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12 Dev Adam, Dünya Kupası Yolunda Litvanya'yı Farklı Şekilde Mağlup Etti: 94-66

12 Dev Adam, Dünya Kupası Yolunda Litvanya'yı Farklı Şekilde Mağlup Etti: 94-66

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 00:11
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek ikinci tura galibiyetle başladı.

İlk turdaki galibiyet ve mağlubiyetlerini ikinci tura taşıyan ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki 7. galibiyetini elde etti. Litvanya ise organizasyondaki 4. yenilgisini yaşadı.

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İlk çeyrekten ağırlığımızı koyduk.

İlk çeyrekten ağırlığımızı koyduk.

A Milli Takım, mücadeleye Cedi Osman ve Adem Bona'nın peş peşe kaydettiği sayılarla başladı. 8-0'lık seri yakalayan milliler karşısında Litvanya erken mola almak zorunda kaldı. Mola dönüşünde de pota altını etkili kullanan ay-yıldızlı ekip, ilk çeyreği 27-13 önde kapattı.

İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren Türkiye, 16. dakikada Cedi Osman'ın serbest atışlarıyla farkı 24 sayıya çıkardı: 46-22. Hücumda tempolu oyununu sürdüren milliler karşısında Litvanya savunmada çözüm üretmekte zorlandı. Türkiye, Erkan Yılmaz'ın son saniyelerde bulduğu üçlükle devre arasına 55-34'lük üstünlükle girdi.

Farklı biten gecede Cedi Osman da 200. maçına çıktı.

Farklı biten gecede Cedi Osman da 200. maçına çıktı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, üçüncü çeyreği 75-47 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, kalan bölümde de üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 94-66 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde sakatlık yaşayan milli basketbolcu Ercan Osmani'nin burnunda kırık şüphesi bulunduğu ve tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü belirtildi.

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman ise Litvanya karşılaşmasıyla birlikte milli forma altında 200 resmi maça ulaştı. Mücadele öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Türk basketboluna katkılarından dolayı Cedi Osman'a üzerinde 200 numarası bulunan özel milli takım formasını verdi.

Şimdi rakip İzlanda!

Şimdi rakip İzlanda!

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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