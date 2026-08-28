2003'ün Gümüş Madalyalı Sporcularından Aysun Ayhan Özbek'ten Filenin Sultanlarına Mesaj

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın unutulmaz sporcularından ve Türk voleybolunun efsane ismi Aysun Özbek, tribünleri dolduran muhteşem atmosfer karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Yıllar sonra yeniden bu coşkuya ortak olan Özbek, turnuvaya gelip gelmeme konusunda uzun süre düşündüğünü belirterek, 'Öncelikle herkese merhabâ. Bir 18 sene önceden sonra... Yani çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. 'Gelseem mi gelmesem mi?' diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim' sözleriyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.