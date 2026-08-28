2003'ün Gümüş Madalyalı Sporcularından Aysun Ayhan Özbek'ten Filenin Sultanlarına Mesaj
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın unutulmaz sporcularından ve Türk voleybolunun efsane ismi Aysun Özbek, tribünleri dolduran muhteşem atmosfer karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
Yıllar sonra yeniden bu coşkuya ortak olan Özbek, turnuvaya gelip gelmeme konusunda uzun süre düşündüğünü belirterek, 'Öncelikle herkese merhabâ. Bir 18 sene önceden sonra... Yani çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. 'Gelseem mi gelmesem mi?' diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim' sözleriyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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2003 finalini unutamıyor.
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"Öcümüzü alsınlar"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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