article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları'nın Efsane 2003 Kadrosuna Polonya Maçı Öncesi Büyük Jest Geldi

Filenin Sultanları'nın Efsane 2003 Kadrosuna Polonya Maçı Öncesi Büyük Jest Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 19:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Filenin Sultanları, Polonya karşısında liderlik maçına çıkıyor. Kazanmamız halinde lider olarak gruptan çıkacağımız maç önünde alkışlanacak sahneler yaşandı. 

Türkiye'de voleybola önemli bir aşama kaydettiren 2003 milli takım kadromuza maç önünde çiçek ve plaket verildi. Salonda büyük bir ilgiyle ve coşkuyla takip edilen törende Filenin Sultanları'nın 2003 kadrosu onurlandırılmış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tören maç öncesinde ısınma anlarında gerçekleşti.

Unvan maçında Gümüş madalya kazanmıştık.

Unvan maçında Gümüş madalya kazanmıştık.

Ankara'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye kadın milli voleybol takımı, o zamana dek yolunu tek set bile vermeden Romanya, Sırbistan-Karadağ, Slovakya, Hollanda ve Rusya'yı eleyerek açtığı finalde Polonya'ya mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu tarihi başarı, milli takıma 'Filenin Sultanları' lakabını kazandırırken, Türkiye'ye aynı zamanda 2003 Dünya Kupası, 2004 Olimpiyat elemeleri ve 2005 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını da getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın