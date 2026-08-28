Filenin Sultanları'nın Efsane 2003 Kadrosuna Polonya Maçı Öncesi Büyük Jest Geldi
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Filenin Sultanları, Polonya karşısında liderlik maçına çıkıyor. Kazanmamız halinde lider olarak gruptan çıkacağımız maç önünde alkışlanacak sahneler yaşandı.
Türkiye'de voleybola önemli bir aşama kaydettiren 2003 milli takım kadromuza maç önünde çiçek ve plaket verildi. Salonda büyük bir ilgiyle ve coşkuyla takip edilen törende Filenin Sultanları'nın 2003 kadrosu onurlandırılmış oldu.
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Tören maç öncesinde ısınma anlarında gerçekleşti.
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Unvan maçında Gümüş madalya kazanmıştık.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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