Filenin Sultanları'nın Efsane 2003 Kadrosuna Polonya Maçı Öncesi Büyük Jest Geldi

Ankara'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye kadın milli voleybol takımı, o zamana dek yolunu tek set bile vermeden Romanya, Sırbistan-Karadağ, Slovakya, Hollanda ve Rusya'yı eleyerek açtığı finalde Polonya'ya mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu tarihi başarı, milli takıma 'Filenin Sultanları' lakabını kazandırırken, Türkiye'ye aynı zamanda 2003 Dünya Kupası, 2004 Olimpiyat elemeleri ve 2005 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını da getirdi.