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Beşiktaş, İsrail Takımı Hapoel Beer Sheva'yla Nerede Oynanacak?

Beşiktaş, İsrail Takımı Hapoel Beer Sheva'yla Nerede Oynanacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 18:16
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Beşiktaş bugün çekilen kura sonucunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile de eşleşti. Fikstürdeki maçın kura gereği İstanbul'da oynanması gerekiyor. Ancak UEFA'nın bir engel koymamasına rağmen İsrail takımların keyfi tutumla İstanbul'a gelmek istememesi sorun yaratıyor ve bu maçlar başka ülkelerde oynanabiliyor.

Peki Hapoel Beer Sheva maçı nerede oynanacak? Şimdilik resmi yanıt olmasa da geçmişteki yaşananları hatırlamakta fayda var.

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2024'te maç Macaristan'da oynanmıştı. Türk makamları da İstanbul'u istememişti.

2024'te maç Macaristan'da oynanmıştı. Türk makamları da İstanbul'u istememişti.

28 Kasım 2024'te oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Avrupa Ligi maçı, güvenlik gerekçesiyle İstanbul yerine Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadion'da ve seyircisiz oynanmıştı; Türk makamları, olası provokasyon ve gerginlik riskini öne sürerek maçın Türkiye'de yapılmasına izin vermemiş, UEFA da alternatif nötr saha arayışının ardından Macaristan'ı belirlemişti. 

Karşılaşma Beşiktaş için sahaya çıkmadan önce zaten dezavantajlı başlamış, siyah-beyazlılar organizasyonun getirdiği aksaklıklarla birlikte maçtan 1-3 mağlup ayrılmıştı.

Farklı branşlarda da İsrail'le sorunlar yaşandı.

Farklı branşlarda da İsrail'le sorunlar yaşandı.

İsrail'in kendi güvenlik teşkilatı Şin Bet, geçmişte ülkenin sporcularının Türkiye'ye seyahatini birden fazla kez engelledi. En dikkat çekici örneklerden biri Mayıs 2024'te yaşandı: 

Paris 2024 Olimpiyatları için son kota şansı olan Dünya Ön Eleme Turnuvası İstanbul'da düzenlenirken, İsrail güreş milli takımı Şin Bet'in doğrudan talimatıyla organizasyona katılmadı. Karar, Türkiye-İsrail arasındaki diplomatik krizin derinleşmesi, Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri askıya alması ve ülkenin İsrail tarafından 'riskli' ülkeler listesine dahil edilmesiyle gerekçelendirildi; bu gelişme sonucu beş İsrailli güreşçi doğrudan olimpiyat biletini kaybetti.

Benzer bir tablo, daha önce basketbolda da yaşanmıştı. Şubat 2017'de İsrailli basketbol kulübü Ironi Nahariya, FIBA Europe Cup çeyrek final rövanşı için Gaziantep'e gitmek üzereyken Şin Bet, bölgedeki terör tehdidini gerekçe göstererek seyahate önce izin vermedi. Kriz, dönemin Spor Bakanı Miri Regev'in devreye girmesiyle aşıldı; takım özel bir charter uçakla ve sıkı güvenlik protokolüyle (havalimanından doğrudan sahaya gidip maç biter bitmez ülkeye dönme şartıyla) Türkiye'ye gönderildi. 

Eurolegue'de ise temsilcilerimiz Münih gibi ülkelerde maç yapmak zorunda kaldı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker karşı taraftan gelen taleplerin ardından provokasyon ihtimali sebebiyle ev sahibi avantajını terk etmişti.

Beşiktaş'tan ilk açıklama Önder Özen'den geldi.

Beşiktaş'tan ilk açıklama Önder Özen'den geldi.

Önder Özen, beIN Sports'a yaptığı açıklamada 'İç sahada Hapoel Beer Sheva eşleşmesi var. Normalde Avrupa Ligi'ne katılan takımlar dört maçı içeride, dört maçı dışarıda oynarlar ama biz dört maçı içeride oynayamayacağız. Tabii ki kulüp başvuru yapacaktır ama İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle iç sahayı vermedi UEFA Türk takımlarına. Bu kez onu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız ama aşamazsak bu maç da evde oynanmayacak. Bu da zorlaştırıcı bir unsur. Yani dört maç yerine üç maç evde oynamış olmak bir dezavantaj.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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