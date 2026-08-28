Beşiktaş, İsrail Takımı Hapoel Beer Sheva'yla Nerede Oynanacak?

İsrail'in kendi güvenlik teşkilatı Şin Bet, geçmişte ülkenin sporcularının Türkiye'ye seyahatini birden fazla kez engelledi. En dikkat çekici örneklerden biri Mayıs 2024'te yaşandı:

Paris 2024 Olimpiyatları için son kota şansı olan Dünya Ön Eleme Turnuvası İstanbul'da düzenlenirken, İsrail güreş milli takımı Şin Bet'in doğrudan talimatıyla organizasyona katılmadı. Karar, Türkiye-İsrail arasındaki diplomatik krizin derinleşmesi, Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri askıya alması ve ülkenin İsrail tarafından 'riskli' ülkeler listesine dahil edilmesiyle gerekçelendirildi; bu gelişme sonucu beş İsrailli güreşçi doğrudan olimpiyat biletini kaybetti.

Benzer bir tablo, daha önce basketbolda da yaşanmıştı. Şubat 2017'de İsrailli basketbol kulübü Ironi Nahariya, FIBA Europe Cup çeyrek final rövanşı için Gaziantep'e gitmek üzereyken Şin Bet, bölgedeki terör tehdidini gerekçe göstererek seyahate önce izin vermedi. Kriz, dönemin Spor Bakanı Miri Regev'in devreye girmesiyle aşıldı; takım özel bir charter uçakla ve sıkı güvenlik protokolüyle (havalimanından doğrudan sahaya gidip maç biter bitmez ülkeye dönme şartıyla) Türkiye'ye gönderildi.

Eurolegue'de ise temsilcilerimiz Münih gibi ülkelerde maç yapmak zorunda kaldı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker karşı taraftan gelen taleplerin ardından provokasyon ihtimali sebebiyle ev sahibi avantajını terk etmişti.