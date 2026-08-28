Beşiktaş, İsrail Takımı Hapoel Beer Sheva'yla Nerede Oynanacak?
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Beşiktaş bugün çekilen kura sonucunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile de eşleşti. Fikstürdeki maçın kura gereği İstanbul'da oynanması gerekiyor. Ancak UEFA'nın bir engel koymamasına rağmen İsrail takımların keyfi tutumla İstanbul'a gelmek istememesi sorun yaratıyor ve bu maçlar başka ülkelerde oynanabiliyor.
Peki Hapoel Beer Sheva maçı nerede oynanacak? Şimdilik resmi yanıt olmasa da geçmişteki yaşananları hatırlamakta fayda var.
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2024'te maç Macaristan'da oynanmıştı. Türk makamları da İstanbul'u istememişti.
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Farklı branşlarda da İsrail'le sorunlar yaşandı.
Beşiktaş'tan ilk açıklama Önder Özen'den geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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