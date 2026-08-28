Aysun Özbek Kimdir? Eski Milli Voleybolcu Aysun Özbek Neden Voleybolu Bıraktı?
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Türk voleybolunun unutulmaz orta oyuncuları arasında yer alan Aysun Özbek, milli takım ve kulüp kariyerinde önemli başarılara imza attı. Özbek’in 2008 yılında voleybola ara verme süreci ve dönemin basınında yer alan haberler yıllar sonra yeniden merak konusu oldu.
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Aysun Özbek Kimdir?
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Aysun Özbek Neden Voleybolu Bıraktı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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