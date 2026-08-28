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Aysun Özbek Kimdir? Eski Milli Voleybolcu Aysun Özbek Neden Voleybolu Bıraktı?

Aysun Özbek Kimdir? Eski Milli Voleybolcu Aysun Özbek Neden Voleybolu Bıraktı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 22:56
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Türk voleybolunun unutulmaz orta oyuncuları arasında yer alan Aysun Özbek, milli takım ve kulüp kariyerinde önemli başarılara imza attı. Özbek’in 2008 yılında voleybola ara verme süreci ve dönemin basınında yer alan haberler yıllar sonra yeniden merak konusu oldu.

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Aysun Özbek Kimdir?

Aysun Özbek Kimdir?

1997 yılında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na seçilen Özbek, 200’ün üzerinde karşılaşmada milli formayı taşıdı. 1997 ve 2001 Akdeniz Oyunları ile 2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ikincilik yaşayan kadroda yer aldı. 2005 Akdeniz Oyunları’nda ise Türkiye ile şampiyonluğa ulaştı.

Başarılı orta oyuncu, 2003 Dünya Kupası’nı yedinci, 2005 Avrupa Şampiyonası’nı altıncı, 2006 Dünya Şampiyonası ve 2007 Avrupa Şampiyonası’nı onuncu sırada tamamlayan milli takım kadrolarında da görev yaptı. Kulüp kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa Top Teams Kupası ve Avrupa Challenge Kupası zaferleri yaşadı. Challenge Kupası’nda “En Değerli Oyuncu” seçilen Özbek, farklı dönemlerde “En İyi Blokör” ödülünün de sahibi oldu.

Aysun Özbek Kaç Yaşında?

Aysun Özbek, 18 Mart 1977 tarihinde doğdu. Eski milli voleybolcu, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

Aysun Özbek Nereli?

Aysun Özbek İstanbul doğumludur. Voleybola genç yaşta başlayan Özbek, profesyonel kariyerinin ilk döneminde Fenerbahçe forması giydi.

Aysun Özbek Neden Voleybolu Bıraktı?

Aysun Özbek Neden Voleybolu Bıraktı?

Aysun Özbek’in 2008 yılında voleybolu bırakacağına ilişkin haberler, dönemin basınında tesettür ve hacca gitme düşüncesiyle ilişkilendirildi. Ancak Özbek, 16 Mayıs 2008 tarihinde yaptığı açıklamada henüz tesettüre girmediğini ve voleybolu bırakma konusunda kesin bir karar vermediğini söylemişti.

Özbek, aynı dönemde verdiği başka bir röportajda ise 13 yaşından beri yoğun ve yorucu bir spor hayatı sürdürdüğünü, artık bırakma zamanının geldiğini düşündüğünü anlattı. Voleybolu tesettüre girdiği için bıraktığı yönündeki haberleri açıkça reddetti ve örtünme düşüncesiyle sporu bırakma kararı arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığını ifade etti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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