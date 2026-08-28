Aysun Özbek Kimdir? Eski Milli Voleybolcu Aysun Özbek Neden Voleybolu Bıraktı?

Aysun Özbek’in 2008 yılında voleybolu bırakacağına ilişkin haberler, dönemin basınında tesettür ve hacca gitme düşüncesiyle ilişkilendirildi. Ancak Özbek, 16 Mayıs 2008 tarihinde yaptığı açıklamada henüz tesettüre girmediğini ve voleybolu bırakma konusunda kesin bir karar vermediğini söylemişti.

Özbek, aynı dönemde verdiği başka bir röportajda ise 13 yaşından beri yoğun ve yorucu bir spor hayatı sürdürdüğünü, artık bırakma zamanının geldiğini düşündüğünü anlattı. Voleybolu tesettüre girdiği için bıraktığı yönündeki haberleri açıkça reddetti ve örtünme düşüncesiyle sporu bırakma kararı arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığını ifade etti.