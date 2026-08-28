Filenin Sultanları'nın Polonya'yla Oynadığı Liderlik Maçında Şebnem Ferah da Salonadaki Yerini Aldı

Filenin Sultanları, bu akşam Polonya ile liderlik maçına çıktı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta sahada kıyasıya mücadele vardı. Tribünde ise ünlüler geçidi...

Bu ünlülerden biri de Şebnam Ferah oldu. Ünlü rock yıldızı tribünde maçı beklediği sırada adı anons edilerek alkışlatıldı. Şebnem Ferah da bu ilgiye seyircileri selamlayarak karşılık verdi.