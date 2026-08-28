Filenin Sultanları'nın Polonya'yla Oynadığı Liderlik Maçında Şebnem Ferah da Salonadaki Yerini Aldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Filenin Sultanları, bu akşam Polonya ile liderlik maçına çıktı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta sahada kıyasıya mücadele vardı. Tribünde ise ünlüler geçidi...
Bu ünlülerden biri de Şebnam Ferah oldu. Ünlü rock yıldızı tribünde maçı beklediği sırada adı anons edilerek alkışlatıldı. Şebnem Ferah da bu ilgiye seyircileri selamlayarak karşılık verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şebnem Ferah seyirciyi selamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şebnem Ferah zaman zaman maç içinde de ekranlara geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın