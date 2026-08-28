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Filenin Sultanları'nın Polonya'yla Oynadığı Liderlik Maçında Şebnem Ferah da Salonadaki Yerini Aldı

Filenin Sultanları'nın Polonya'yla Oynadığı Liderlik Maçında Şebnem Ferah da Salonadaki Yerini Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 20:29
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Filenin Sultanları, bu akşam Polonya ile liderlik maçına çıktı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta sahada kıyasıya mücadele vardı. Tribünde ise ünlüler geçidi... 

Bu ünlülerden biri de Şebnam Ferah oldu. Ünlü rock yıldızı tribünde maçı beklediği sırada adı anons edilerek alkışlatıldı. Şebnem Ferah da bu ilgiye seyircileri selamlayarak karşılık verdi.

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Şebnem Ferah seyirciyi selamladı.

Şebnem Ferah zaman zaman maç içinde de ekranlara geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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