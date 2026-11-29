Mesajımıza Cevap Gelmeyince Telefonu Neden Tekrar Tekrar Kontrol Ediyoruz?
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Birine mesaj atıp cevap beklemeye başladığımızda telefonu masaya bıraksak bile birkaç dakika içinde yeniden elimize alıyor, ekranda yeni bir bildirim olup olmadığına bakıyoruz. Bu davranışın arkasında beynin ödül sistemi, belirsizliğe duyduğumuz rahatsızlık, onaylanma ihtiyacımız ve zamanla yerleşen bir kontrol alışkanlığı birlikte çalışıyor.
Gelin birlikte bakalım.
Cevap bekleyen beyin, mesajın kendisinden çok gelme ihtimaline odaklanıyor.
Belirsizlik, kesin bir kötü haberden bile daha fazla stres yaratabiliyor.
Cevapsız kalan mesaj, beyinde dışlanmaya benzer bir sinyal yaratabiliyor.
Telefonu kontrol etmek zamanla düşünmeden yapılan bir alışkanlığa dönüşüyor.
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