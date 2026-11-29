Beyindeki dopamin sistemi yalnızca ödülü aldığımız anda değil, ödülü beklediğimiz süre boyunca da devrede kalıyor. Telefona gelecek bir cevap da bu sistem için küçük bir ödül sayıldığından ekranı her açışımız, o ödülün gelip gelmediğini öğrenme çabasına dönüşüyor.

Sinirbilimci Wolfram Schultz ve ekibinin 2003'te Science dergisinde yayımladığı deneylerde, dopamin hücrelerinin en uzun süreli tepkiyi ödülün gelme ihtimali yüzde 50 olduğunda verdiği görüldü. Cevabın gelip gelmeyeceğini bilmediğimiz bekleyiş de tam olarak bu yarı yarıya ihtimale benziyor.