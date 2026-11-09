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Neden Hiç Telefon Rüyası Görmüyoruz? Bilim İnsanları 16 Bin Rüya Raporunu İnceledi

Neden Hiç Telefon Rüyası Görmüyoruz? Bilim İnsanları 16 Bin Rüya Raporunu İnceledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 12:30 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 12:38
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Ortalama bir Britanyalı günde üç saatten fazla telefon ekranına bakıyor, ama aynı telefon rüyalarda neredeyse hiç görünmüyor. Yaklaşık 16 bin rüya raporunun incelendiği bir analizde cep telefonu kadınların rüyalarının yüzde 3,55'inde, erkeklerinkinin yüzde 2,69'unda yer aldı. Rüya araştırmacıları bunu tehdit simülasyonundan REM uykusunda dil bölgelerinin devre dışı kalmasına kadar birkaç farklı mekanizmayla açıklıyor.

[Kaynak: Daily Mail]

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Telefon gün boyu elimizde olsa da rüyalarımızda neredeyse hiç başrol oynamıyor.

Telefon gün boyu elimizde olsa da rüyalarımızda neredeyse hiç başrol oynamıyor.

Yaklaşık 16 bin rüya raporunu tarayan analize göre cep telefonu kadınların rüyalarının yüzde 3,55'inde, erkeklerin rüyalarının ise yüzde 2,69'unda geçiyor. Oysa Britanyalıların ortalama günde üç saatten fazla ekrana baktığı biliniyor.

Psikoterapist ve Bilinç ve Rüya Araştırmaları Enstitüsü direktörü Brigitte Holzinger, bu tabloyu kendi gözlemiyle destekliyor: 'Hiç kimse bana akıllı telefonunun merkezde olduğu bir rüyayı anlatmadı.' Holzinger'e göre telefon her an yanımızda olsa da bir tehdit oluşturmuyor. Üstelik 'Akıllı telefonumuzun içimizde tetiklediği her şey dolaylı.'

Rüyalar, insanlık tarihinin yüzde 95'inden fazlasında işe yarayan kaygıları öne çıkarıyor.

Rüyalar, insanlık tarihinin yüzde 95'inden fazlasında işe yarayan kaygıları öne çıkarıyor.

Rüya araştırmacısı Dr. Deirdre Barrett'a göre uyurken çalışan zihnimiz, modern hayatla ilgili ayrıntıları geri plana atıyor. Barrett, 'Rüya gören zihnimiz hâlâ insan evriminin yüzde 95'inden fazlasında önemli olan şeylere öncelik veriyor' diyor.

Bu yaklaşımın arkasında tehdit simülasyonu hipotezi var. Hipoteze göre rüyalar, kaygılarımızı düşük riskli bir ortamda prova etmemizi sağlıyor. Why We Dream kitabının yazarı Alice Robb da insanların okuma-yazma gibi yeni edinilmiş etkinlikleri nadiren, savaşmak gibi hayatta kalmayla ilgili olanları ise daha sık gördüğünü aktarıyor. Araba, fırtına ve yılan rüyalarda telefondan çok daha sık karşımıza çıkıyor.

Dr. Kelly Bulkeley ise ulaşım araçlarının rüyaları iletişim ve eğlence teknolojilerinden daha fazla etkilediğini söylüyor. Bulkeley'e göre telefon, film ya da bilgisayar bir araba yolculuğundaki gibi bedene doğrudan duyusal bir yük bindirmiyor.

Rüyada okuduğunuz yazılar ve rakamlar da ekrandaki gibi kararlı durmuyor.

Rüyada okuduğunuz yazılar ve rakamlar da ekrandaki gibi kararlı durmuyor.

Telefonu rüyada görmek yalnızca onu önemsememekle ilgili değil. Bir ekran, baştan sona yazı ve rakamla dolu. REM uykusu sırasında beynin dil işleyen bölgeleri neredeyse devre dışı kalıyor ve kararlı bir metin ya da sayı kurmak çok zorlaşıyor. Rüyadaki yazılar titreşiyor, şekil değiştiriyor, bazen anlamsız harf yığınına dönüşüyor.

Nörobilimci Dr. Benjamin Baird, bunun nedenini rüyaların kurulma biçiminde görüyor. Gerçek dünyadan gelen veri neredeyse hiç olmadığı için, 'ince ayrıntılar kararsız oluyor ya da geri dönüp baktığınızda şekil değiştiriyor.'

Aynadaki yansıma da rüyada çoğu zaman tanımadığınız birine dönüşüyor.

Aynadaki yansıma da rüyada çoğu zaman tanımadığınız birine dönüşüyor.

Telefon, rüyalarda zorlanan tek ayrıntı değil. Aynalar da aynı şekilde güvenilmez çıkıyor. Rüyada aynaya baktığınızda yüz daha yaşlı, yaralı ya da bambaşka biri gibi görünebiliyor.

Koku ve tat ise rüya raporlarının yalnızca yaklaşık yüzde 1'inde yer alıyor. Bulkeley, bu duyuların rüyanın duygusal hikâyesine pek bir şey katmadığını söylüyor. Zihin, hikâyeye hizmet etmeyen ayrıntılara kaynak harcamıyor.

Telefonun rüyada görünmemesi ona bağlı olmadığımız anlamına gelmiyor.

Telefonun rüyada görünmemesi ona bağlı olmadığımız anlamına gelmiyor.

Holzinger'e göre rüyada telefon görmemek bağımlı olmadığımız anlamına gelmiyor. Psikoterapist, aynı mantıkla partnerimizi de o yanımızdayken değil, uzaktayken daha sık gördüğümüzü hatırlatıyor.

Psikiyatrist Dr. Sham Singh'in yorumu şöyle: 'Uyurken zihnimiz yüzeysel olanlardan çok daha derin duygulara ve çözülmemiş sorunlara öncelik veriyor.' Stanford Üniversitesi'nden nörobilimci Dr. Ben Rein ise uyku sırasında bellek pekiştirmenin duygusal yoğunluğu yüksek anılardan yana çalıştığını, duygudan yoksun telefon kullanımının bu yüzden hafızada yer bulamayabileceğini söylüyor; bunun kendi görüşü olduğunu ekliyor.

Bulkeley'e göre sanal gerçeklik rüyalara girebilir, ancak bu 'uzak bir ihtimal.' Bulkeley'in sözleriyle: 'O zamana kadar araba, çoğu insan için rüyanın tercih edilen teknolojisi olmaya devam ediyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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