Neden Hiç Telefon Rüyası Görmüyoruz? Bilim İnsanları 16 Bin Rüya Raporunu İnceledi

Rüya araştırmacısı Dr. Deirdre Barrett'a göre uyurken çalışan zihnimiz, modern hayatla ilgili ayrıntıları geri plana atıyor. Barrett, 'Rüya gören zihnimiz hâlâ insan evriminin yüzde 95'inden fazlasında önemli olan şeylere öncelik veriyor' diyor.

Bu yaklaşımın arkasında tehdit simülasyonu hipotezi var. Hipoteze göre rüyalar, kaygılarımızı düşük riskli bir ortamda prova etmemizi sağlıyor. Why We Dream kitabının yazarı Alice Robb da insanların okuma-yazma gibi yeni edinilmiş etkinlikleri nadiren, savaşmak gibi hayatta kalmayla ilgili olanları ise daha sık gördüğünü aktarıyor. Araba, fırtına ve yılan rüyalarda telefondan çok daha sık karşımıza çıkıyor.

Dr. Kelly Bulkeley ise ulaşım araçlarının rüyaları iletişim ve eğlence teknolojilerinden daha fazla etkilediğini söylüyor. Bulkeley'e göre telefon, film ya da bilgisayar bir araba yolculuğundaki gibi bedene doğrudan duyusal bir yük bindirmiyor.