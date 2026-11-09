Neden Hiç Telefon Rüyası Görmüyoruz? Bilim İnsanları 16 Bin Rüya Raporunu İnceledi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ortalama bir Britanyalı günde üç saatten fazla telefon ekranına bakıyor, ama aynı telefon rüyalarda neredeyse hiç görünmüyor. Yaklaşık 16 bin rüya raporunun incelendiği bir analizde cep telefonu kadınların rüyalarının yüzde 3,55'inde, erkeklerinkinin yüzde 2,69'unda yer aldı. Rüya araştırmacıları bunu tehdit simülasyonundan REM uykusunda dil bölgelerinin devre dışı kalmasına kadar birkaç farklı mekanizmayla açıklıyor.
[Kaynak: Daily Mail]
Telefon gün boyu elimizde olsa da rüyalarımızda neredeyse hiç başrol oynamıyor.
Rüyalar, insanlık tarihinin yüzde 95'inden fazlasında işe yarayan kaygıları öne çıkarıyor.
Rüyada okuduğunuz yazılar ve rakamlar da ekrandaki gibi kararlı durmuyor.
Aynadaki yansıma da rüyada çoğu zaman tanımadığınız birine dönüşüyor.
Telefonun rüyada görünmemesi ona bağlı olmadığımız anlamına gelmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın