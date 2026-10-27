Örümcekler de İnsanlar Gibi Rüya Görebilir mi? Bilim İnsanlarından Şaşırtıcı Keşif!
Örümceklerin de insanlar gibi uykuya ihtiyaç duyduğunu biliyor muydunuz? Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, bu küçük canlıların uyku düzeniyle ilgili şaşırtıcı ayrıntıları ortaya çıkardı. Bilim insanları, bazı örümceklerin uyurken gözlerini ve bacaklarını hareket ettirdiğini, uykuları bölündüğünde ise ertesi gece daha fazla dinlenerek bunu telafi etmeye çalıştığını gözlemledi. Üstelik bu hareketler, insanlarda rüya görmeyle ilişkilendirilen REM uykusuna oldukça benziyor. Bulgular, örümceklerin uyku düzeninin düşündüğümüzden daha karmaşık olabileceğini gösterirken akıllara ilginç bir soruyu da getiriyor: Acaba örümcekler de bizim gibi rüya görüyor olabilir mi?
Bilim insanları örümceklerin uyku düzenini araştırdı
Örümceklerin gözleri ve bacakları uyurken hareket ediyor
Uykuları bölünen örümcekler ertesi gece daha fazla uyudu
Peki örümcekler gerçekten rüya görüyor mu?
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