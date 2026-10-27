Örümcekler de İnsanlar Gibi Rüya Görebilir mi? Bilim İnsanlarından Şaşırtıcı Keşif!

Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar, Portia fimbriata adı verilen bir sıçrayan örümcek türünün uyku davranışlarını inceledi. Avustralya’da da yaşayan bu küçük örümcekler, gelişmiş görme yetenekleri ve oldukça karmaşık avlanma yöntemleriyle biliniyor. Hatta diğer örümcekleri kandırmak için ağlarda farklı titreşimler oluşturabiliyor ve avlarına ulaşmak için çeşitli stratejiler geliştirebiliyorlar.

Bilim insanları, bu örümceklerin geceleri gerçekten uyuyup uyumadığını anlamak için özel kameralar kullandı. Birkaç gün ve gece boyunca yapılan gözlemlerde örümceklerin gündüzleri daha hareketli olduğu, geceleri ise belirli pozisyonlarda dinlendiği görüldü. Araştırmacılar ayrıca sesli uyaranlar kullanarak dinlenme sırasında çevrelerinde olup bitenlere ne kadar hızlı tepki verdiklerini ölçtü. Sonuçlar, örümceklerin yalnızca hareketsiz kalmadığını, belirgin uyku evrelerinden geçtiğini gösterdi.