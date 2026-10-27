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Örümcekler de İnsanlar Gibi Rüya Görebilir mi? Bilim İnsanlarından Şaşırtıcı Keşif!

Örümcekler de İnsanlar Gibi Rüya Görebilir mi? Bilim İnsanlarından Şaşırtıcı Keşif!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:55
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Örümceklerin de insanlar gibi uykuya ihtiyaç duyduğunu biliyor muydunuz? Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, bu küçük canlıların uyku düzeniyle ilgili şaşırtıcı ayrıntıları ortaya çıkardı. Bilim insanları, bazı örümceklerin uyurken gözlerini ve bacaklarını hareket ettirdiğini, uykuları bölündüğünde ise ertesi gece daha fazla dinlenerek bunu telafi etmeye çalıştığını gözlemledi. Üstelik bu hareketler, insanlarda rüya görmeyle ilişkilendirilen REM uykusuna oldukça benziyor. Bulgular, örümceklerin uyku düzeninin düşündüğümüzden daha karmaşık olabileceğini gösterirken akıllara ilginç bir soruyu da getiriyor: Acaba örümcekler de bizim gibi rüya görüyor olabilir mi?

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Bilim insanları örümceklerin uyku düzenini araştırdı

Bilim insanları örümceklerin uyku düzenini araştırdı

Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar, Portia fimbriata adı verilen bir sıçrayan örümcek türünün uyku davranışlarını inceledi. Avustralya’da da yaşayan bu küçük örümcekler, gelişmiş görme yetenekleri ve oldukça karmaşık avlanma yöntemleriyle biliniyor. Hatta diğer örümcekleri kandırmak için ağlarda farklı titreşimler oluşturabiliyor ve avlarına ulaşmak için çeşitli stratejiler geliştirebiliyorlar.

Bilim insanları, bu örümceklerin geceleri gerçekten uyuyup uyumadığını anlamak için özel kameralar kullandı. Birkaç gün ve gece boyunca yapılan gözlemlerde örümceklerin gündüzleri daha hareketli olduğu, geceleri ise belirli pozisyonlarda dinlendiği görüldü. Araştırmacılar ayrıca sesli uyaranlar kullanarak dinlenme sırasında çevrelerinde olup bitenlere ne kadar hızlı tepki verdiklerini ölçtü. Sonuçlar, örümceklerin yalnızca hareketsiz kalmadığını, belirgin uyku evrelerinden geçtiğini gösterdi.

Örümceklerin gözleri ve bacakları uyurken hareket ediyor

Örümceklerin gözleri ve bacakları uyurken hareket ediyor

Araştırmanın en ilginç bulgularından biri, örümceklerin uyku sırasında sergilediği hareketler oldu. Uzun süre hareketsiz kalan örümceklerin bazı anlarda bacaklarını oynattığı, ağız parçalarını hareket ettirdiği ve gözlerinin içindeki retina yapılarını hızlıca hareket ettirdiği gözlemlendi. Bu davranışlar, insanlarda ve diğer bazı hayvanlarda görülen REM uykusunu hatırlatıyor.

REM uykusu, gözlerin hızlı hareket ettiği ve beyin etkinliğinin arttığı bir uyku evresi olarak biliniyor. İnsanlarda canlı rüyaların önemli bir bölümü bu evrede görülüyor. Araştırmacılar, örümceklerde de benzer hareketlerin belirli aralıklarla tekrarlandığını belirledi. Ancak bu benzerlik, örümceklerin insanlarla tamamen aynı şekilde uyuduğu anlamına gelmiyor. Bilim insanları şimdilik bu durumu REM benzeri uyku olarak tanımlıyor.

Uykuları bölünen örümcekler ertesi gece daha fazla uyudu

Uykuları bölünen örümcekler ertesi gece daha fazla uyudu

Bilim insanları, örümceklerin uykuya gerçekten ihtiyaç duyup duymadığını anlamak için farklı bir deney daha yaptı. Araştırmacılar, örümceklerin bulunduğu alanlara gece boyunca 25 canlı meyve sineği bırakarak normal uyku düzenlerini bozdu. Ardından hayvanların sonraki gece nasıl davrandıklarını inceledi.

Sonuçlar oldukça ilginçti. Uykuları bölünen örümceklerin ertesi gece REM benzeri uyku davranışlarını göstererek geçirdiği süre, önceki duruma göre yaklaşık yüzde 80 arttı. Üstelik örümcekler tek seferde daha uzun süre uyumak yerine bu uyku evresine daha sık girdi.

Bilim insanlarına göre bu durum, insanların uykusuz kaldıklarında kaybettikleri uykuyu telafi etmeye çalışmasına benziyor. Araştırmacılar, omurgasız bir hayvanda REM benzeri uykunun bu şekilde telafi edildiğine ilişkin ilk kanıtlardan birine ulaştıklarını belirtiyor. Bu da söz konusu uyku evresinin örümcekler için önemli bir biyolojik işlevi olabileceğini düşündürüyor.

Peki örümcekler gerçekten rüya görüyor mu?

Peki örümcekler gerçekten rüya görüyor mu?

Araştırmanın yanıt aradığı en ilginç sorulardan biri de örümceklerin rüya görüp görmediği. Bilim insanları, uyku sırasında gözlerde ve bacaklarda görülen hareketlerin gün içinde yaşanan deneyimlerle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Özellikle karmaşık avlanma yöntemleri kullanan bu örümceklerin, öğrendikleri bilgileri uyku sırasında işliyor olması ihtimaller arasında.

Ancak araştırmacılar, örümceklerin gerçekten rüya gördüğünü kanıtlayan bir bulguya ulaşmış değil. Çünkü hayvanların uyku sırasında ne deneyimlediğini anlamak oldukça zor. Üstelik bu çalışmada örümceklerin beyin etkinliği doğrudan ölçülmedi; sonuçlar davranış gözlemlerine dayanıyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırma, uykunun hayvanlar âlemindeki geçmişine ilişkin önemli soruları da gündeme taşıdı. Bilim insanları, gelecekte örümceklerin uyku sırasında beyinlerinde neler olduğunu ve bu süreçlerin öğrenmeyle bağlantılı olup olmadığını incelemeyi planlıyor. Şimdilik kesin olan şey, örümceklerin uyku düzeninin tahmin edilenden çok daha karmaşık olduğu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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