Bitkilerin Kuruyan Yapraklarını Kesmek Zararlı mı? Uzmanların Önerdiği Yöntem Açıklandı
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Saksı bitkilerinize ne kadar özen gösterirseniz gösterin, zaman zaman yapraklarının uçlarında kahverengi lekeler oluşabiliyor. Özellikle salon bitkilerinde sık karşılaşılan bu durum, yaprakların kurumasına ve bitkinin eskisi kadar sağlıklı görünmemesine neden olabiliyor. Peki kahverengileşen uçları makasla kesmek doğru mu, yoksa bu işlem bitkiye daha fazla zarar mı veriyor?
Uzmanların açıklamalarına göre kuruyan bölümleri temizlemek mümkün ancak kesimin yapıldığı yer oldukça önemli. Üstelik yaprak uçlarının neden kahverengileştiğini bilmeden yapılan müdahaleler, sorunun tekrarlanmasını önlemiyor.
Kaynak: The Guardian
Bitkilerin kahverengileşen yaprak uçlarını kesmek zararlı mı?
Kuruyan yaprak uçları nasıl kesilmeli?
Peki bitkilerin yaprak uçları neden kahverengileşiyor?
Yaprakların yeniden kahverengileşmesini önlemek için ne yapılmalı?
Kahverengileşen yapraklar yeniden yeşile döner mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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