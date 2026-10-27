Bitkilerin Kuruyan Yapraklarını Kesmek Zararlı mı? Uzmanların Önerdiği Yöntem Açıklandı

Saksı bitkilerinize ne kadar özen gösterirseniz gösterin, zaman zaman yapraklarının uçlarında kahverengi lekeler oluşabiliyor. Özellikle salon bitkilerinde sık karşılaşılan bu durum, yaprakların kurumasına ve bitkinin eskisi kadar sağlıklı görünmemesine neden olabiliyor. Peki kahverengileşen uçları makasla kesmek doğru mu, yoksa bu işlem bitkiye daha fazla zarar mı veriyor?

Uzmanların açıklamalarına göre kuruyan bölümleri temizlemek mümkün ancak kesimin yapıldığı yer oldukça önemli. Üstelik yaprak uçlarının neden kahverengileştiğini bilmeden yapılan müdahaleler, sorunun tekrarlanmasını önlemiyor.

Kaynak: The Guardian