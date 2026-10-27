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Camı Siliyorsunuz Ama Sineklik Tozlu Kalıyor: Temizlemek İçin İki Malzeme Yetiyor

Camı Siliyorsunuz Ama Sineklik Tozlu Kalıyor: Temizlemek İçin İki Malzeme Yetiyor

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 14:11
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Pencere camı düzenli silinse de sineklik çoğu zaman unutuluyor. Oysa teline ve çerçevesine yapışan toz, kir ve tuz zamanla birikiyor. Temizlik için hafif sabunlu su ve yumuşak kıllı bir fırça yetiyor, düzenli bakım da sinekliğin yıllarca düzgün çalışmasını sağlıyor.

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Tel ve çerçeve aynı yöntemle temizleniyor

Tel ve çerçeve aynı yöntemle temizleniyor

Sinekliğin teli, hafif sabunlu suya batırılmış yumuşak kıllı bir fırçayla temizleniyor. Ardından tel bol temiz suyla iyice durulanıyor.

Çerçeve için de aynı yöntem uygulanıyor. Sabunlu su ve fırçayla temizlenen çerçeve, temiz suyla durulandıktan sonra yumuşak bir bezle tamamen kurulanmalı. Çerçeveyi boyamak ise önerilmiyor.

Yılda en az bir kez temizlenmeli

Yılda en az bir kez temizlenmeli

Üretici, sineklik teli ve çerçevesinin yılda en az bir kez temizlenmesini öneriyor. Deniz kenarında, sanayi bölgelerinde ya da tarım alanlarına yakın yerlerde toz, duman ve tuzlu su serpintisi daha fazla olduğu için temizliğin en az 3 ayda bir yapılması gerekiyor.

Çerçevenin paslanmasını önlemek için düzenli bakımın parçası olarak korozyon önleyici sprey de kullanılabiliyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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