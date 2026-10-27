Camı Siliyorsunuz Ama Sineklik Tozlu Kalıyor: Temizlemek İçin İki Malzeme Yetiyor

Üretici, sineklik teli ve çerçevesinin yılda en az bir kez temizlenmesini öneriyor. Deniz kenarında, sanayi bölgelerinde ya da tarım alanlarına yakın yerlerde toz, duman ve tuzlu su serpintisi daha fazla olduğu için temizliğin en az 3 ayda bir yapılması gerekiyor.

Çerçevenin paslanmasını önlemek için düzenli bakımın parçası olarak korozyon önleyici sprey de kullanılabiliyor.