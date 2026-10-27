Camı Siliyorsunuz Ama Sineklik Tozlu Kalıyor: Temizlemek İçin İki Malzeme Yetiyor
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Pencere camı düzenli silinse de sineklik çoğu zaman unutuluyor. Oysa teline ve çerçevesine yapışan toz, kir ve tuz zamanla birikiyor. Temizlik için hafif sabunlu su ve yumuşak kıllı bir fırça yetiyor, düzenli bakım da sinekliğin yıllarca düzgün çalışmasını sağlıyor.
Tel ve çerçeve aynı yöntemle temizleniyor
Yılda en az bir kez temizlenmeli
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