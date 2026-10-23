Sihirli Süngeri Bu 3 Yüzeyde Kullanmayın: Temizlerken Zarar Verebiliyor
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Duvardaki boya izinden inatçı lekelere kadar pek çok kiri kolayca çıkaran sihirli sünger, her yüzeyde işe yaramıyor. Yumuşak görünen sünger bazı yüzeylerde temizlediğinden fazlasını aşındırıp kalıcı hasar bırakabiliyor.
Paslanmaz çelik yüzeylerde küçük çizikler bırakıyor
Yapışmaz tavaların kaplamasını çiziyor
Cilalı ahşap ve parlak boyalı yüzeylerin cilasını sıyırıyor
Sihirli sünger kullanırken eldiven takıp önce küçük bir alanda deneyin
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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