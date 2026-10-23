Sihirli Süngeri Bu 3 Yüzeyde Kullanmayın: Temizlerken Zarar Verebiliyor

Sihirli süngerler melamin köpüğünden yapılıyor. Dışarıdan yumuşak hissettirseler de ıslatıldıklarında çok ince bir zımpara kağıdı kadar aşındırıcı davranıyorlar. Lekeyi çıkaran da yüzeye zarar veren de bu özellik.

Parlak paslanmaz çelik ev aletleri ve mutfak eşyaları süngerle ovulduğunda yüzeyde küçük çizikler ve izler kalabiliyor, metalin parlak görünümü bozuluyor. Paslanmaz çeliği temizlemek için yüzeyi mikrofiber bezle nazikçe silmek, ardından temiz bir bezle durulayıp kurulamak daha güvenli.