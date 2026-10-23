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Sihirli Süngeri Bu 3 Yüzeyde Kullanmayın: Temizlerken Zarar Verebiliyor

Sihirli Süngeri Bu 3 Yüzeyde Kullanmayın: Temizlerken Zarar Verebiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 23:07
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Duvardaki boya izinden inatçı lekelere kadar pek çok kiri kolayca çıkaran sihirli sünger, her yüzeyde işe yaramıyor. Yumuşak görünen sünger bazı yüzeylerde temizlediğinden fazlasını aşındırıp kalıcı hasar bırakabiliyor.

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Paslanmaz çelik yüzeylerde küçük çizikler bırakıyor

Paslanmaz çelik yüzeylerde küçük çizikler bırakıyor

Sihirli süngerler melamin köpüğünden yapılıyor. Dışarıdan yumuşak hissettirseler de ıslatıldıklarında çok ince bir zımpara kağıdı kadar aşındırıcı davranıyorlar. Lekeyi çıkaran da yüzeye zarar veren de bu özellik.

Parlak paslanmaz çelik ev aletleri ve mutfak eşyaları süngerle ovulduğunda yüzeyde küçük çizikler ve izler kalabiliyor, metalin parlak görünümü bozuluyor. Paslanmaz çeliği temizlemek için yüzeyi mikrofiber bezle nazikçe silmek, ardından temiz bir bezle durulayıp kurulamak daha güvenli.

Yapışmaz tavaların kaplamasını çiziyor

Yapışmaz tavaların kaplamasını çiziyor

Yapışmaz tencere ve tavalar sihirli süngerle ovulduğunda özel kaplama çiziliyor ve zarar görüyor. Hasar gören kaplama hem işlevini yitiriyor hem de parçaların yemeğe karışma riski oluşuyor.

Yapışmaz kaplamalı kaplar sabunlu suda yumuşak bir bez ya da süngerle yıkanmalı. İnatçı yağ lekeleri için tava birkaç saat ılık sabunlu suda bekletilip ardından hafifçe temizlenebiliyor.

Cilalı ahşap ve parlak boyalı yüzeylerin cilasını sıyırıyor

Cilalı ahşap ve parlak boyalı yüzeylerin cilasını sıyırıyor

Sihirli sünger boyalı duvarlardaki izleri silmekte başarılı olsa da cilalı ahşap yüzeylerde kullanılmamalı. Sünger, ahşabın parlak cilasını tamamen sıyırabiliyor. Aynı durum parlak boyayla boyanmış diğer yüzeyler için de geçerli.

Ahşap mobilyalardaki kiri temizlemek için kuru ve yumuşak bezler ile ahşaba özel mobilya cilası kullanılabiliyor. Cilayı doğrudan ahşabın üzerine püskürtmek ise yüzeyin ıslanıp eğrilmesine yol açabildiği için önerilmiyor.

Sihirli sünger kullanırken eldiven takıp önce küçük bir alanda deneyin

Sihirli sünger kullanırken eldiven takıp önce küçük bir alanda deneyin

Melamin köpüğü cildi tahriş edebildiği için süngeri kullanırken eldiven takmak gerekiyor. Sünger ıslatılıp fazla suyu sıkıldıktan sonra kullanılıyor, ıslak sünger kiri daha kolay alıyor.

Temizliğe başlamadan önce göze çarpmayan küçük bir alanda deneme yapmak, tüm yüzeyin zarar görmesini önlüyor. Araçların dış boyası ile granit ve mermer tezgahlar da sihirli süngerin çizebileceği ve koruyucu katmanını aşındırabileceği yüzeyler arasında.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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