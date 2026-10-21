Yanmış Tencere ve Tavayı Ovalamadan Temizlemenin Basit Yolu

Şefler hangi bulaşık telinin en iyisi olduğu konusunda farklı düşünse de dayanıklı bir tel gerektiği konusunda hemfikir, ince süngerler işe yaramıyor. Plust, profesyonel mutfaklarda kullanılan ve yüzeyi çizmeyen süngerleri tercih ediyor, böylece çelik ya da bakır tellerin yiyeceklere karışma riskini de ortadan kaldırıyor.

Admony ise kabuklanmış yemek artıkları için paslanmaz çelik telleri seviyor. Heagerty, çelik yüne benzeyen ama daha yumuşak dokulu kumaş süngerlerin temizliği çok kolaylaştırdığını anlatıyor.