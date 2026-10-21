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Yaşam
Yanmış Tencere ve Tavayı Ovalamadan Temizlemenin Basit Yolu

Yanmış Tencere ve Tavayı Ovalamadan Temizlemenin Basit Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 19:06
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Mutfakta yemek yapan herkes er ya da geç dibi tutmuş bir tencereyle uğraşmak zorunda kalıyor. ABD'deki profesyonel şefler, yandığı için çöpe atılacak gibi görünen tencere ve tavaları kurtarmanın yollarını anlattı.

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Önce yağı silin, tencereyi soğutmadan temizlemeye başlayın

Önce yağı silin, tencereyi soğutmadan temizlemeye başlayın

Şef Juan Hernandez, işe tencerede kalan yağı silerek başlamayı öneriyor. Kağıt havlu ya da bulaşık teliyle yapılan ilk temizlik tencerenin görüntüsünü epey düzeltiyor, yağın lavabo giderine gitmesini de önlüyor. Yerinden çıkmayan parçalar bir spatulayla kazınabiliyor.

Şeflerin hepsi aynı noktada buluşuyor, yanmış tencereyi temizlemeye hemen, henüz sıcakken başlamak gerekiyor. Ne kadar beklenirse temizlemek o kadar zorlaşıyor.

Tencereyi su ve birkaç kaşık sirkeyle kaynatın

Tencereyi su ve birkaç kaşık sirkeyle kaynatın

Hemen temizleyemeyecekseniz tencereyi sonra yeniden ısıtmak işe yarıyor. Şef Oliver Plust, tencereyi orta ateşte sıcak suyla ısıtıp yanık kalıntıları yumuşatmayı öneriyor. Tencereyi tamamen doldurmaya gerek yok, suyu yanık izinin olduğu seviyeye kadar koymak yeterli.

Şef Einat Admony, suya birkaç yemek kaşığı beyaz sirke ekleyip birkaç dakika kaynatmanın kalıntıları neredeyse tamamen çözdüğünü söylüyor. Şef Rachel Heagerty de sıcak suyla birlikte çok az sirkenin bile işe yaradığını doğruluyor. Sıcak tencereyle çalışırken bulaşık eldiveni takmak ve yanında kuru bez bulundurmak yanıkları önlüyor.

Dayanıklı bir bulaşık teli şart

Dayanıklı bir bulaşık teli şart

Şefler hangi bulaşık telinin en iyisi olduğu konusunda farklı düşünse de dayanıklı bir tel gerektiği konusunda hemfikir, ince süngerler işe yaramıyor. Plust, profesyonel mutfaklarda kullanılan ve yüzeyi çizmeyen süngerleri tercih ediyor, böylece çelik ya da bakır tellerin yiyeceklere karışma riskini de ortadan kaldırıyor.

Admony ise kabuklanmış yemek artıkları için paslanmaz çelik telleri seviyor. Heagerty, çelik yüne benzeyen ama daha yumuşak dokulu kumaş süngerlerin temizliği çok kolaylaştırdığını anlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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