Yanmış Tencere ve Tavayı Ovalamadan Temizlemenin Basit Yolu
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Önce yağı silin, tencereyi soğutmadan temizlemeye başlayın
Tencereyi su ve birkaç kaşık sirkeyle kaynatın
Dayanıklı bir bulaşık teli şart
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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