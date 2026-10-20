Ahşap Kesme Tahtasındaki Koku ve Lekeleri Çıkarmanın Basit Yolu
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Ahşap kesme tahtaları zamanla soğan, sarımsak ve balık kokusunu içine çekiyor, yüzeyde lekeler oluşuyor. Şefler ve temizlik uzmanları, tahtayı hem temizlemenin hem de uzun yıllar kullanmanın yolunun mutfakta zaten bulunan malzemelerden geçtiğini söylüyor.
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Lekeler için limon ve kaba tuz
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Kokuları tuz ve karbonat çekiyor
Tahtayı ıslak bırakmamak ve düzenli yağlamak gerekiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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