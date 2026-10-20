Ahşap Kesme Tahtasındaki Koku ve Lekeleri Çıkarmanın Basit Yolu

Tahtanın üzerine kaba tuz serpilip yarım limonun kesik tarafıyla ovuluyor. Beş dakika bekledikten sonra yüzeyde kalan gri sıvı bir bezle ya da hamur kazıyıcıyla alınıyor, ardından tahta temiz ve ıslak bir süngerle durulanıyor.

Kaba tuz yoksa karbonat da iş görüyor. Amerikan Temizlik Enstitüsü'nden Jessica Ek, tahtaya karbonat serpip üzerine limon suyu sıkmayı ve limonla ovmayı lekeler ve kokular için bir bakım olarak tanımlıyor, ancak bu yöntemin tahtayı dezenfekte etmediğini hatırlatıyor.