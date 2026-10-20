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Yaşam
Ahşap Kesme Tahtasındaki Koku ve Lekeleri Çıkarmanın Basit Yolu

Ahşap Kesme Tahtasındaki Koku ve Lekeleri Çıkarmanın Basit Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 11:35
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Ahşap kesme tahtaları zamanla soğan, sarımsak ve balık kokusunu içine çekiyor, yüzeyde lekeler oluşuyor. Şefler ve temizlik uzmanları, tahtayı hem temizlemenin hem de uzun yıllar kullanmanın yolunun mutfakta zaten bulunan malzemelerden geçtiğini söylüyor.

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Lekeler için limon ve kaba tuz

Lekeler için limon ve kaba tuz

Tahtanın üzerine kaba tuz serpilip yarım limonun kesik tarafıyla ovuluyor. Beş dakika bekledikten sonra yüzeyde kalan gri sıvı bir bezle ya da hamur kazıyıcıyla alınıyor, ardından tahta temiz ve ıslak bir süngerle durulanıyor.

Kaba tuz yoksa karbonat da iş görüyor. Amerikan Temizlik Enstitüsü'nden Jessica Ek, tahtaya karbonat serpip üzerine limon suyu sıkmayı ve limonla ovmayı lekeler ve kokular için bir bakım olarak tanımlıyor, ancak bu yöntemin tahtayı dezenfekte etmediğini hatırlatıyor.

Kokuları tuz ve karbonat çekiyor

Kokuları tuz ve karbonat çekiyor

Şef Charlie Palmer, tahtayı sabunlu suyla yıkadıktan sonra kaba tuzla kaplayıp bir saat bekletiyor. Tuz hem nemi çekiyor hem de kötü kokuları emiyor. Süre dolunca tuz bir kazıyıcıyla sıyırılıyor.

Bir ölçü su ile üç ölçü karbonattan hazırlanan macun da sarımsak ve balık gibi inatçı kokuları ve yemek izlerini çıkarıyor. Macun tahtaya sürülüp ovuluyor ve durulanıyor.

Tahtayı ıslak bırakmamak ve düzenli yağlamak gerekiyor

Tahtayı ıslak bırakmamak ve düzenli yağlamak gerekiyor

Günlük temizlikte biraz bulaşık deterjanı ve su yeterli, ancak tahta suda bekletilmemeli. Şef Jordan Ware, nemin ve sıcaklık değişimlerinin ahşap için bakteri üremesi açısından çok kötü olduğunu söylüyor. Havluyla kurulanan tahtanın dolaba kaldırılmadan önce bir gece açıkta tamamen kuruması öneriliyor.

Tahtayı birkaç ayda bir gıdaya uygun mineral yağı ya da balmumu karışımıyla yağlamak, bıçak izlerini ve kurumayı azaltıyor. Yağ katmanı, gözenekli ahşabın bakteri ve koku çekmesini de zorlaştırıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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