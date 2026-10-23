Şişme Montu Kuru Temizlemeye Vermeden Yıkamanın Yolu
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Montu sık yıkamak da hiç yıkamamak da dolguya zarar veriyor.
Mont ön yüklemeli makinede, soğuk suyla ve hassas programda yıkanmalı.
Kurutma makinesine atılan 2-3 tenis topu tüylerin topaklanmasını önlüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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