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Şişme Montu Kuru Temizlemeye Vermeden Yıkamanın Yolu

Şişme Montu Kuru Temizlemeye Vermeden Yıkamanın Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 18:00
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Kışın en çok giyilen şişme montları temizletmek için kuru temizlemeciye gitmek şart değil. Doğru program ve doğru deterjanla mont evde de yıkanabiliyor, asıl püf noktası ise kurutma sırasında kullanılan birkaç tenis topu.

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Montu sık yıkamak da hiç yıkamamak da dolguya zarar veriyor.

Montu sık yıkamak da hiç yıkamamak da dolguya zarar veriyor.

Bir doğa sporları giyim markasının ürün bakım uzmanı Andy Morningstar, montun kabarık dolgusunun havayı hapsederek sıcaklığı koruduğunu anlatıyor. Mont uzun süre yıkanmazsa içerideki dolgu topaklanıyor ve bu kabarıklık azalıyor. Kumaşa sinen kir ve ter de su itici kaplamayı yıpratabiliyor.

Deterjan ve sık makine yıkaması da dolguyu yıprattığı için mont yalnızca gerektiğinde yıkanmalı. Kuş tüyü dolgulu montlar ile sentetik dolgulu montların bakımı büyük ölçüde aynı. Yine de en sağlam bilgi montun etiketinde yazan bakım talimatı.

Mont ön yüklemeli makinede, soğuk suyla ve hassas programda yıkanmalı.

Mont ön yüklemeli makinede, soğuk suyla ve hassas programda yıkanmalı.

Yıkamadan önce tüm fermuarları ve kapakları kapatın, üstündeki kuru kiri fırçalayıp montu ters çevirin. Ortasında karıştırıcı olan üstten yüklemeli makineler kumaşı takıp montu yırtabildiği için ön yüklemeli makine tercih edilmeli.

Mont, soğuk suyla hassas ya da narin programda yıkanmalı. Tüy için üretilmiş özel bir deterjan en iyisi, bulunamazsa hafif bir deterjan da iş görüyor. Çamaşır suyu ve yumuşatıcı kesinlikle kullanılmamalı. Makinenin deterjan bölmesinde önceki yıkamadan kalan normal deterjan olmamasına da dikkat edin, çünkü tüylerin doğal yağını alıp götürebiliyor.

Ön yüklemeli makine yoksa mont küvette ya da lavaboda ılık veya soğuk suda 30 ila 60 dakika bekletilip elde yıkanabiliyor. Duruladıktan sonra suyu sıkarken montu burmayın.

Kurutma makinesine atılan 2-3 tenis topu tüylerin topaklanmasını önlüyor.

Kurutma makinesine atılan 2-3 tenis topu tüylerin topaklanmasını önlüyor.

Yıkanan montu önce bir havluya sarıp suyunu alın. Ardından kurutma makinesinde en düşük ısıda, iki üç temiz tenis topuyla birlikte kurutun. Toplar makinede dönerken dolguyu dağıtıp topaklanmayı engelliyor.

Yüksek ısı montu çekebilir ve kumaşa zarar verebilir. Morningstar, her 15-20 dakikada bir montu kontrol edip topakları elle açmayı öneriyor. Mont tamamen kurumadan dolaba kaldırılmamalı, aksi halde küf oluşabiliyor.

Kurutma makinesi yoksa mont kururken sık sık silkelenmeli ve topaklanan tüyler elle dağıtılmalı. Montu uzun süre sıkıştırılmış halde saklamak da dolgunun incelmesine yol açıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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