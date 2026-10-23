Şişme Montu Kuru Temizlemeye Vermeden Yıkamanın Yolu

Yıkamadan önce tüm fermuarları ve kapakları kapatın, üstündeki kuru kiri fırçalayıp montu ters çevirin. Ortasında karıştırıcı olan üstten yüklemeli makineler kumaşı takıp montu yırtabildiği için ön yüklemeli makine tercih edilmeli.

Mont, soğuk suyla hassas ya da narin programda yıkanmalı. Tüy için üretilmiş özel bir deterjan en iyisi, bulunamazsa hafif bir deterjan da iş görüyor. Çamaşır suyu ve yumuşatıcı kesinlikle kullanılmamalı. Makinenin deterjan bölmesinde önceki yıkamadan kalan normal deterjan olmamasına da dikkat edin, çünkü tüylerin doğal yağını alıp götürebiliyor.

Ön yüklemeli makine yoksa mont küvette ya da lavaboda ılık veya soğuk suda 30 ila 60 dakika bekletilip elde yıkanabiliyor. Duruladıktan sonra suyu sıkarken montu burmayın.