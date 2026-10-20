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Koltuklardaki Kir ve Lekeleri Çıkarmanın Kolay Yolu Belli Oldu

Koltuklardaki Kir ve Lekeleri Çıkarmanın Kolay Yolu Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:13
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Koltuklar zamanla yemek ve içecek lekeleri, evcil hayvan izleri ve gündelik tozla kirleniyor. Sosyal medyada paylaşılan bir temizlik yöntemi ilgi görürken uzmanlar koltuğu güvenle temizlemenin yollarını anlattı.

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Sosyal medyada paylaşılan yöntemde bulaşık makinesi tableti kullanılıyor

Sosyal medyada paylaşılan yöntemde bulaşık makinesi tableti kullanılıyor

Instagram'da 10 binden fazla takipçisi olan ABD'li Guncha Eyeberdiyeva, yıllarca biriken kiri koltuğundan nasıl çıkardığını bir videoyla paylaştı. Eyeberdiyeva bir bulaşık makinesi tabletini bıçakla bölüp bir kase sıcak suda tamamen eriyene kadar karıştırdı. Ardından bir bezi karışıma batırıp koltuğa damlamaması için iyice sıktı.

Bezi bir tencerenin altına sarıp sapına düğümleyen Eyeberdiyeva, bu düzenekle koltuğu defalarca ovdu ve bezde biriken kire şaşırdı. Yorumlarda yöntemi deneyenler halıda da işe yaradığını yazdı. Karışımın kumaşa zarar vermemesi için yine de önce koltuğun görünmeyen bir yerinde denenmesi gerekiyor.

Temizliğe başlamadan önce koltuğun etiketine bakmak gerekiyor

Temizliğe başlamadan önce koltuğun etiketine bakmak gerekiyor

Uzmanlar, her koltuğun aynı yöntemle temizlenemeyeceği konusunda uyarıyor. Temizlik uzmanı Lynsey, ürün kullanmadan önce minderleri kaldırıp koltuğun her yerini süpürmeyi öneriyor. Ardından koltuğun etiketindeki temizlik koduna bakılması gerekiyor.

W harfi yalnızca su bazlı temizleyici kullanılabileceğini, S ya da P harfi su kullanılmaması ve yalnızca solvent bazlı ürünlerle temizlenmesi gerektiğini gösteriyor. SW ya da WS yazan koltuklarda iki tür temizleyici de kullanılabiliyor, buharlı temizlik de mümkün. X yazıyorsa koltuk yalnızca fırçalanıp süpürülmeli, derin temizlik için profesyonel destek alınmalı.

Lekeyi ovmak yerine tamponlamak kumaşa zarar vermiyor

Lekeyi ovmak yerine tamponlamak kumaşa zarar vermiyor

Temizlik ürünleri girişimcisi Mahira Kalim, iki su bardağı ılık suya birer yemek kaşığı sıvı bulaşık deterjanı ve beyaz sirke eklemeyi öneriyor. Karışıma batırılan mikrofiber bezle leke ovulmadan, sıkıca ama nazikçe tamponlanmalı. Kalim, ovmanın lekeyi kumaşın liflerine daha derin ittiğini ve koltuğa kalıcı zarar verebileceğini söylüyor.

Lekeye hemen müdahale etmek de büyük fark yaratıyor, birkaç dakikalık bekleme bile lekenin kalıcı hale gelmesine yol açabiliyor. Her karışım önce koltuğun arka tarafı gibi görünmeyen bir yerde denenmeli. Kötü kokular için karbonat serpip birkaç saat ya da bir gece beklettikten sonra süpürmek de işe yarıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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