Koltuklardaki Kir ve Lekeleri Çıkarmanın Kolay Yolu Belli Oldu
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Sosyal medyada paylaşılan yöntemde bulaşık makinesi tableti kullanılıyor
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Temizliğe başlamadan önce koltuğun etiketine bakmak gerekiyor
Lekeyi ovmak yerine tamponlamak kumaşa zarar vermiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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