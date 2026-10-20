Koltuklardaki Kir ve Lekeleri Çıkarmanın Kolay Yolu Belli Oldu

Instagram'da 10 binden fazla takipçisi olan ABD'li Guncha Eyeberdiyeva, yıllarca biriken kiri koltuğundan nasıl çıkardığını bir videoyla paylaştı. Eyeberdiyeva bir bulaşık makinesi tabletini bıçakla bölüp bir kase sıcak suda tamamen eriyene kadar karıştırdı. Ardından bir bezi karışıma batırıp koltuğa damlamaması için iyice sıktı.

Bezi bir tencerenin altına sarıp sapına düğümleyen Eyeberdiyeva, bu düzenekle koltuğu defalarca ovdu ve bezde biriken kire şaşırdı. Yorumlarda yöntemi deneyenler halıda da işe yaradığını yazdı. Karışımın kumaşa zarar vermemesi için yine de önce koltuğun görünmeyen bir yerinde denenmesi gerekiyor.