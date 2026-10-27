Saç Fırçalarının Dibinde Kalan Birikinti Nasıl Temizlenir?
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Her gün kullanılan saç fırçalarının dişlerinde ve tabanında zamanla saç, şekillendirici ürün kalıntısı ve bakteri birikiyor. Temizlik için çoğu zaman ılık sabunlu su ve eski bir diş fırçası yetiyor. Ancak her fırça tipi aynı şekilde temizlenmiyor ve kurutulmuyor.
Önce saçları alın, sonra ılık sabunlu suyla ovalayın
Her fırça tipi aynı şekilde kurutulmuyor
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