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Saç Fırçalarının Dibinde Kalan Birikinti Nasıl Temizlenir?

Saç Fırçalarının Dibinde Kalan Birikinti Nasıl Temizlenir?

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 12:23
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Her gün kullanılan saç fırçalarının dişlerinde ve tabanında zamanla saç, şekillendirici ürün kalıntısı ve bakteri birikiyor. Temizlik için çoğu zaman ılık sabunlu su ve eski bir diş fırçası yetiyor. Ancak her fırça tipi aynı şekilde temizlenmiyor ve kurutulmuyor.

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Önce saçları alın, sonra ılık sabunlu suyla ovalayın

Önce saçları alın, sonra ılık sabunlu suyla ovalayın

Fırçayı suya sokmadan önce dişlerin arasına takılan saçları temizleyin. Sivri uçlu bir tarağın ucunu dişlerin arasına sokup saçları tabandan yukarı kaldırmak işi kolaylaştırıyor. Ortasında temizleme oluğu olan fön fırçalarında tarağı oluk boyunca gezdirmek yetiyor. Yuvarlak fırçalarda ise gövdeye dolanan saçları fırçaya zarar vermeden makasla kesip çıkarabilirsiniz.

Ardından küçük bir kaba ılık sabunlu su doldurun. Temiz ama eski bir diş fırçasını suya batırıp dişlerin arasını ve fırçanın tabanını birikinti tamamen çıkana kadar nazikçe ovalayın, sonra fırçayı durulayın.

Her fırça tipi aynı şekilde kurutulmuyor

Her fırça tipi aynı şekilde kurutulmuyor

Esnek plastik dişli düz fırçalar, dişleri yukarı bakacak şekilde bırakılıp kendi kendine kurumalı. Üretici bu tip fırçalarda saç kurutma makinesi kullanılmamasını öneriyor. İçine su kaçsa bile gövdeyi açmaya çalışmak da fırçayı kırabiliyor.

Fön fırçaları ve yuvarlak fırçalar ise havluda kurumaya bırakılabilir ya da düşük ısıda saç kurutma makinesiyle kurutulabilir.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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