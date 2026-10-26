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Sürekli Kötü Rüya Görenlerin Ortak Noktasını Bilim Açıkladı

Sürekli Kötü Rüya Görenlerin Ortak Noktasını Bilim Açıkladı

psikoloji Uyku
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 11:33
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Gün boyunca kafanızı kurcalayan düşünceler, yastığa başınızı koyduğunuzda da peşinizi bırakmıyor olabilir. Elbette bu durum da rüyalarınız da gergin bir havada geçmesine ve uyku kalitenizin düşmesine sebep oluyor olabilir. 

İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, çok endişelenen kişilerin daha olumsuz rüyalar gördüğünü ortaya koydu. Üstelik bazı rüyaların etkisi ertesi güne kadar sürüyor. 

İşte, sürekli kötü rüya görenlerin ortak özellikleri.

Kaynak

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Araştırmaya 389 yetişkin katıldı.

Araştırmaya 389 yetişkin katıldı.

BMC Psychology dergisinde yayımlanan çalışma, İtalya'daki Catania Üniversitesi'nden Vittorio Lenzo ve ekibi tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, yaşları 18 ile 64 arasında değişen ve yaş ortalaması 24 olan 389 kişiye ulaştı.

Katılımcılara rüyalarını ne sıklıkla hatırladıkları, rüyalarının ne kadar yoğun ve olumlu ya da olumsuz geçtiği, rüyaların ertesi günkü ruh hallerini etkileyip etkilemediği ve rüyalarını başkalarına ne kadar anlattıkları soruldu. Aynı kişilerin endişe düzeyleri ile depresyon, kaygı ve stres belirtileri de ölçüldü.

Endişe ve depresyon, olumsuz rüyalarla ilişkili çıktı.

Endişe ve depresyon, olumsuz rüyalarla ilişkili çıktı.

Sonuçlara göre gün içinde daha çok endişelenen ve depresif belirtiler gösteren kişiler daha olumsuz rüyalar gördüklerini bildirdi. Rüyaları ertesi günkü ruh hallerini etkileyen katılımcılarda ise kaygı düzeyi daha yüksekti.

Araştırmacılar, bu tablonun uyanıkken yaşadığımız kaygıların rüyalarımıza da taşındığını savunan 'süreklilik hipotezi' ile uyumlu olduğunu belirtiyor. Ekip ayrıca endişe ve depresyonun olumsuz rüyalara, bu rüyaların da ertesi gün kaygıya yol açabileceği bir döngünün olabileceğini öne sürüyor.

Stres, tüm tablonun merkezinde yer aldı.

Stres, tüm tablonun merkezinde yer aldı.

Çalışmada ölçülen tüm değişkenler arasında diğerleriyle en güçlü bağlantılara sahip olanın stres olduğu görüldü. Endişe de en çok stresle bağlantılıydı. Rüya tarafında ise en güçlü ilişki, rüyaları sık hatırlamak ile onları başkalarına anlatmak arasında çıktı.

Araştırmacılar, olumlu rüyaların ruhsal sıkıntıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini de düşünüyor.

Peki rüyaları yönlendirmek mümkün mü?

Peki rüyaları yönlendirmek mümkün mü?

Harvard Üniversitesi'nden rüya araştırmacısı Deirdre Barrett, insanların genellikle gün içinde odaklandıkları konuları rüyalarında gördüğünü söylüyor. Barrett, uykuya dalmadan önce rüyasında görmek istediği hoş bir şeyi düşünmeyi öneriyor. Barrett'ın daha önceki bir araştırmasında bu yöntemi deneyen üniversite öğrencilerinin yaklaşık yarısı, seçtiği konuyu rüyasında görmüştü.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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