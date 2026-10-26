Sürekli Kötü Rüya Görenlerin Ortak Noktasını Bilim Açıkladı
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Gün boyunca kafanızı kurcalayan düşünceler, yastığa başınızı koyduğunuzda da peşinizi bırakmıyor olabilir. Elbette bu durum da rüyalarınız da gergin bir havada geçmesine ve uyku kalitenizin düşmesine sebep oluyor olabilir.
İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, çok endişelenen kişilerin daha olumsuz rüyalar gördüğünü ortaya koydu. Üstelik bazı rüyaların etkisi ertesi güne kadar sürüyor.
İşte, sürekli kötü rüya görenlerin ortak özellikleri.
Araştırmaya 389 yetişkin katıldı.
Endişe ve depresyon, olumsuz rüyalarla ilişkili çıktı.
Stres, tüm tablonun merkezinde yer aldı.
Peki rüyaları yönlendirmek mümkün mü?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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