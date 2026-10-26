Sürekli Kötü Rüya Görenlerin Ortak Noktasını Bilim Açıkladı

Gün boyunca kafanızı kurcalayan düşünceler, yastığa başınızı koyduğunuzda da peşinizi bırakmıyor olabilir. Elbette bu durum da rüyalarınız da gergin bir havada geçmesine ve uyku kalitenizin düşmesine sebep oluyor olabilir.

İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, çok endişelenen kişilerin daha olumsuz rüyalar gördüğünü ortaya koydu. Üstelik bazı rüyaların etkisi ertesi güne kadar sürüyor.

İşte, sürekli kötü rüya görenlerin ortak özellikleri.

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