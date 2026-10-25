Uyurken Bulmaca Sesleri Dinlettiler: Bazıları Çözümü Rüyasında Aradı

Çalışmanın baş yazarı Karen Konkoly, en büyük sürprizin seslerin bilinçli olmayan rüyaları da etkilemesi olduğunu söylüyor. Konkoly'nin aktardığı örneklerde bir katılımcı rüyasındaki bir karakterden bulmaca için yardım istedi. Ağaçlarla ilgili bulmacanın sesini duyan bir başkası ormanda yürüdüğü bir rüyadan uyandı.

Çalışmanın kıdemli yazarı, psikoloji profesörü Ken Paller, yaratıcı düşünmenin nasıl işlediğini anlamanın sorunlara çözüm bulmaya katkı sağlayabileceğini, uyku mühendisliğinin de bunda yardımcı olabileceğini söylüyor. Ekip, aynı yöntemle rüyaların duygu düzenleme ve öğrenmedeki olası rolünü de incelemeyi planlıyor. Çalışma Neuroscience of Consciousness dergisinde yayımlandı.