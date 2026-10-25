Uyurken Bulmaca Sesleri Dinlettiler: Bazıları Çözümü Rüyasında Aradı
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Bir sorunu 'üzerine uyumak' sözünün bilimsel bir karşılığı olabilir. Northwestern Üniversitesi'ndeki nörobilimciler, uyuyan gönüllülere çözemedikleri bulmacaları hatırlatan sesler dinleterek rüyalarını yönlendirmeyi denedi. Şubat 2026'da duyurulan çalışmada, bulmacayı rüyasında görenlerin uyanınca çözümü daha sık bulduğu görüldü.
Gönüllüler uyumadan önce her biri ayrı müzikle çalan bulmacalarla uğraştı
Sesler yalnızca REM uykusunda ve uyku doğrulanınca çalındı
Rüyaya giren bulmacalar daha sık çözüldü
Bilinçli olmayan rüyalar da seslerden etkilendi
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