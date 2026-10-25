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Uyurken Bulmaca Sesleri Dinlettiler: Bazıları Çözümü Rüyasında Aradı

Uyurken Bulmaca Sesleri Dinlettiler: Bazıları Çözümü Rüyasında Aradı

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 21:01
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Bir sorunu 'üzerine uyumak' sözünün bilimsel bir karşılığı olabilir. Northwestern Üniversitesi'ndeki nörobilimciler, uyuyan gönüllülere çözemedikleri bulmacaları hatırlatan sesler dinleterek rüyalarını yönlendirmeyi denedi. Şubat 2026'da duyurulan çalışmada, bulmacayı rüyasında görenlerin uyanınca çözümü daha sık bulduğu görüldü.

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Gönüllüler uyumadan önce her biri ayrı müzikle çalan bulmacalarla uğraştı

Gönüllüler uyumadan önce her biri ayrı müzikle çalan bulmacalarla uğraştı

Araştırmacılar, daha önce bilinçli rüya görmüş 20 kişiyi laboratuvara davet etti. Bilinçli rüya, kişinin rüya gördüğünün rüya sırasında farkında olması anlamına geliyor.

Katılımcılar her biri için 3 dakika süre tanınan zor bulmacaları çözmeye çalıştı. Her bulmacanın kendine ait bir müziği vardı. Çözümler kolay bulunmadığı için bulmacaların çoğu çözülemeden kaldı.

Sesler yalnızca REM uykusunda ve uyku doğrulanınca çalındı

Sesler yalnızca REM uykusunda ve uyku doğrulanınca çalındı

Gönüllüler geceyi laboratuvarda, vücut ve beyin faaliyetlerini ölçen cihazlara bağlı olarak geçirdi. Ekip, hızlı göz hareketleri evresi olarak bilinen REM uykusu sırasında çözülemeyen bulmacaların yarısına ait müzikleri çaldı. Sesler yalnızca katılımcının uyuduğu ölçümlerle doğrulandığında verildi.

Hedefli hafıza yeniden etkinleştirme adı verilen yöntemde amaç, seçilen bulmacaları uykuda yeniden zihne getirmekti. Bazı katılımcılar uyumadan önce kararlaştırılan işaretleri, örneğin art arda burundan nefes alıp vermeyi kullanarak sesi duyduklarını ve rüyada o bulmaca üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Rüyaya giren bulmacalar daha sık çözüldü

Rüyaya giren bulmacalar daha sık çözüldü

Katılımcıların yüzde 75'i, çözülemeyen bulmacalardan parçalar ya da fikirler içeren rüyalar gördü. Rüyaya giren bulmacaların yüzde 42'si sonradan çözülürken rüyaya girmeyenlerde oran yüzde 17'de kaldı.

20 kişinin 12'sinde, sesle hatırlatılan bulmacalar rüyalarda diğerlerinden daha sık geçti. Aynı katılımcıların hatırlatılan bulmacalardaki çözme oranı yüzde 20'den yüzde 40'a çıktı.

Araştırmacılar sonucun kesin kanıt olmadığını da vurguluyor. Belirli bir bulmacanın cevabını merak etmek gibi başka etkenler, hem o bulmacayı rüyada görmeyi hem de çözmeyi artırmış olabilir.

Bilinçli olmayan rüyalar da seslerden etkilendi

Bilinçli olmayan rüyalar da seslerden etkilendi

Çalışmanın baş yazarı Karen Konkoly, en büyük sürprizin seslerin bilinçli olmayan rüyaları da etkilemesi olduğunu söylüyor. Konkoly'nin aktardığı örneklerde bir katılımcı rüyasındaki bir karakterden bulmaca için yardım istedi. Ağaçlarla ilgili bulmacanın sesini duyan bir başkası ormanda yürüdüğü bir rüyadan uyandı.

Çalışmanın kıdemli yazarı, psikoloji profesörü Ken Paller, yaratıcı düşünmenin nasıl işlediğini anlamanın sorunlara çözüm bulmaya katkı sağlayabileceğini, uyku mühendisliğinin de bunda yardımcı olabileceğini söylüyor. Ekip, aynı yöntemle rüyaların duygu düzenleme ve öğrenmedeki olası rolünü de incelemeyi planlıyor. Çalışma Neuroscience of Consciousness dergisinde yayımlandı.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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