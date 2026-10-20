Geceleri Zihni Susmayanların 4 Ortak Noktası
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Gün içindeki konuşmaları tekrar tekrar zihinlerinde oynatıyorlar
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Her şeyin en kötü ihtimalini düşünüyorlar
Hiç yaşanmamış konuşmaların provasını yapıyorlar
Uykuyu telefonla erteliyor, sürekli saate bakıyorlar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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