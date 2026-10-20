Geceleri Zihni Susmayanların 4 Ortak Noktası

İyi hazırlanmış olsalar bile mülakatta akıllarının boşalacağını ya da seçilmeyeceklerini hayal ediyorlar. 2023'te yayımlanan bir araştırma, kaygı bozukluklarında görülen tekrarlayıcı düşüncelerin kaygı ve depresyon belirtilerini artırabildiğini gösterdi. Dikkat dağıtacak şeylerin azaldığı gece saatleri bu döngüye girmeyi kolaylaştırıyor.

Böyle anlarda 5-4-3-2-1 tekniği işe yarayabiliyor. Görebildiğiniz 5, dokunabildiğiniz 4, duyabildiğiniz 3, koklayabildiğiniz 2 ve tadabildiğiniz 1 şeyi saymak zihni ana döndürüyor.