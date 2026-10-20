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Geceleri Zihni Susmayanların 4 Ortak Noktası

Geceleri Zihni Susmayanların 4 Ortak Noktası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 23:31
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Gün boyu yorgun düşse de başını yastığa koyduğu anda zihni susmayan pek çok kişi var. Psikoloji yazıları yayımlayan Psychologs dergisi, geceleri aşırı düşünenlerde sık görülen alışkanlıkları araştırmalara dayanarak derledi.

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Gün içindeki konuşmaları tekrar tekrar zihinlerinde oynatıyorlar

Gün içindeki konuşmaları tekrar tekrar zihinlerinde oynatıyorlar

Geceleri aşırı düşünenler tartışmaları, eleştirileri, anlaşmazlıkları ya da bir anda söylenmiş sözleri zihinlerinde döndürüp duruyor. Bazen yıllar önceki bir konuşma bile gece akla gelebiliyor. Psikolog Susan Nolen-Hoeksema ve ekibinin 2008 tarihli çalışması, olumsuz düşünceler üzerinde tekrar tekrar durmanın zihni rahatlatmadığını ortaya koyan çalışmalardan biri.

Aklı kurcalayan düşünceleri bir kağıda yazmak, zihni netleştirmeye ve konuyu kapatmaya yardım edebiliyor.

Her şeyin en kötü ihtimalini düşünüyorlar

Her şeyin en kötü ihtimalini düşünüyorlar

İyi hazırlanmış olsalar bile mülakatta akıllarının boşalacağını ya da seçilmeyeceklerini hayal ediyorlar. 2023'te yayımlanan bir araştırma, kaygı bozukluklarında görülen tekrarlayıcı düşüncelerin kaygı ve depresyon belirtilerini artırabildiğini gösterdi. Dikkat dağıtacak şeylerin azaldığı gece saatleri bu döngüye girmeyi kolaylaştırıyor.

Böyle anlarda 5-4-3-2-1 tekniği işe yarayabiliyor. Görebildiğiniz 5, dokunabildiğiniz 4, duyabildiğiniz 3, koklayabildiğiniz 2 ve tadabildiğiniz 1 şeyi saymak zihni ana döndürüyor.

Hiç yaşanmamış konuşmaların provasını yapıyorlar

Hiç yaşanmamış konuşmaların provasını yapıyorlar

Ertesi gün yaşanabilecek konuşmaları, tartışmaları ve verecekleri cevapları zihinlerinde baştan sona kuruyor, her ihtimale karşı hazırlanmaya çalışıyorlar. McAdam'ın 2022 tarihli çalışması aşırı düşünmeyi sosyal kaygıyla ilişkilendiriyor.

Kaygıdan beslenen bu provalar çoğu zaman bir işe yaramıyor. Başkalarının tepkilerini kontrol edemeyeceğini kabul etmek ve olduğu gibi davranmak daha rahatlatıcı olabiliyor.

Uykuyu telefonla erteliyor, sürekli saate bakıyorlar

Uykuyu telefonla erteliyor, sürekli saate bakıyorlar

Aşırı düşünenlerin çoğu yatmak yerine kısa videolarda gezinmeyi ya da dizi izlemeyi seçiyor, uykuyu bilerek erteliyor. Gün içinde de çok düşündükleri için zihinleri yoruluyor ve uygun saatte uyumakta zorlanıyorlar. Yatağa girdikten sonra sürekli saate bakmak ise uyuyamamanın verdiği gerginliği artırıyor.

Saati görüş alanından çıkarmak işe yarayabiliyor. Yaklaşık 20 dakika içinde uykuya dalınamıyorsa kalkıp sakinleştirici bir şeyle uğraşmak ya da meditasyon yapmak öneriliyor. Düzenli bir uyku saati, farkındalık egzersizleri ve gerekirse terapi de döngüyü kırmaya yardım ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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