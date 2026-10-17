Her Şeyi İçine Atan ve Kimseye Anlatmayan 3 Burç

Dönüşüm gezegeni Plüton'un yönettiği Akrep, astrolojide mahremiyete en düşkün burçlardan biri sayılıyor. Kendini korumaya özen gösteren Akrepler, duygularını çoğu zaman göz önünden uzak tutuyor.

Bir su burcu olan Akrep için güven her şeyden önemli. Yanlış anlaşılma riskini göze almaktansa hiç konuşmamayı tercih edebiliyorlar.