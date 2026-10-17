article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Her Şeyi İçine Atan ve Kimseye Anlatmayan 3 Burç

Her Şeyi İçine Atan ve Kimseye Anlatmayan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 14:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı insanlar ne hissettiklerini hemen paylaşırken bazıları en yakınlarına bile kolay kolay açılmıyor. Astrolog Letao Wang, üç burcun duygularını ve düşüncelerini kendine saklamasıyla öne çıktığını söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Dönüşüm gezegeni Plüton'un yönettiği Akrep, astrolojide mahremiyete en düşkün burçlardan biri sayılıyor. Kendini korumaya özen gösteren Akrepler, duygularını çoğu zaman göz önünden uzak tutuyor.

Bir su burcu olan Akrep için güven her şeyden önemli. Yanlış anlaşılma riskini göze almaktansa hiç konuşmamayı tercih edebiliyorlar.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Disiplin gezegeni Satürn'ün yönettiği Oğlak, pratik ve kontrollü yapısıyla biliniyor. Oğlaklar konuşmadan önce kelimelerini tartıyor, içinden geçenleri düşünmeden dökmüyor.

Kendini açmak Oğlak için karışık ve yorucu bir durum. Kimin kendisini ne kadar tanıyacağına dair de net sınırlar çiziyorlar.

Balık Burcu

Balık Burcu

İlham gezegeni Neptün'ün yönettiği Balık, yoğun duygularıyla tanınıyor. Hissettiklerini yüksek sesle anlatmak onlar için fazlasıyla zorlayıcı olabiliyor.

Hassas yapıları yüzünden düşüncelerini açığa çıkarmaktan çekinen Balıklar, duygularını başkalarına anlatmak yerine günlüğe ya da yaratıcı işlere dökmeyi tercih ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın