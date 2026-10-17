Cesaretinin Karşılığını Alacak 3 Burç

Yay'ın yönetici gezegeni Jüpiter, Mars'la birlikte burcun seyahat, eğitim ve büyük hedefler alanını hareketlendiriyor. Astrologlar, bir yurt dışı planı, yeni bir eğitim ya da yazı projesinin bu dönemde beklenmedik biçimde büyüyebileceğini söylüyor.

Yayların yeni deneyimlere açık olması, risk almayı kolaylaştırıyor. Kavuşumun etkisinin tam tarih çevresinde üç dört gün güçlü hissedileceği, iyimserliğin ise bir haftaya kadar sürebileceği yorumlanıyor.