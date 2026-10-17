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Cesaretinin Karşılığını Alacak 3 Burç

Cesaretinin Karşılığını Alacak 3 Burç

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 22:01
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Mars ve Jüpiter, 16 Kasım 2026'da Aslan burcunda bir araya geliyor. Astrologlar, cesaretin gezegeni Mars ile şansın gezegeni Jüpiter'in buluşmasını yılın en hareketli kavuşumlarından biri olarak yorumluyor ve üç burcun cesur adımlarının karşılık bulacağını söylüyor.

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Aslan Burcu

Aslan Burcu

Kavuşum doğrudan Aslan burcunda gerçekleştiği için yılın son büyük hamlesi Aslanların elinde. Astrologlar, uzun süredir düşündükleri cesur adımı atmak için bu dönemin biçilmiş kaftan olduğunu yorumluyor.

Kendine güven, sahneye çıkma isteği ve liderlik Aslan'ın zaten bilinen özellikleri. Kasım ortasında ise bu özelliklerin görünür bir başarıya dönüşmesi bekleniyor, tek risk fazla yük altına girmek.

Koç Burcu

Koç Burcu

Koç'un yönetici gezegeni Mars, Jüpiter'le birlikte burcun yaratıcılık ve aşk alanında buluşuyor. Astrologlar, ertelenen bir yaratıcı proje, bir yarışma ya da romantik bir jestin yılın en güzel anlarından birine dönüşebileceğini yorumluyor.

Koçların ilk adımı atmaktan çekinmeyen yapısı, kavuşumun enerjisiyle uyumlu. Yalnız planlamadan atlamak yerine hedefi netleştirip harekete geçmek, şansın daha kalıcı olmasını sağlayabilir.

Yay Burcu

Yay Burcu

Yay'ın yönetici gezegeni Jüpiter, Mars'la birlikte burcun seyahat, eğitim ve büyük hedefler alanını hareketlendiriyor. Astrologlar, bir yurt dışı planı, yeni bir eğitim ya da yazı projesinin bu dönemde beklenmedik biçimde büyüyebileceğini söylüyor.

Yayların yeni deneyimlere açık olması, risk almayı kolaylaştırıyor. Kavuşumun etkisinin tam tarih çevresinde üç dört gün güçlü hissedileceği, iyimserliğin ise bir haftaya kadar sürebileceği yorumlanıyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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