Cesaretinin Karşılığını Alacak 3 Burç
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Mars ve Jüpiter, 16 Kasım 2026'da Aslan burcunda bir araya geliyor. Astrologlar, cesaretin gezegeni Mars ile şansın gezegeni Jüpiter'in buluşmasını yılın en hareketli kavuşumlarından biri olarak yorumluyor ve üç burcun cesur adımlarının karşılık bulacağını söylüyor.
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