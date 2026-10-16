Evdeki Eşyaların Yerini Bile Değiştirtmiyorlar: Düzenine Düşkün 3 Burç

Başak burcu, evdeki düzeni ayrıntılarıyla kuran biri olarak yorumlanıyor. Baharatların alfabetik dizildiği bir mutfak ya da renklerine ayırılmış bir dolap ona huzur veriyor.

Biri bir kitabı rafta yanlış yere koyduğunda ilk fark eden genellikle Başak oluyor. Söylenmeden düzeltip geçebiliyor ama aynı şey tekrarlandığında sabrı tükenebiliyor. Eşyaların neden orada durduğunu açıklayan küçük bir mantığı her zaman var.