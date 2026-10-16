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Evdeki Eşyaların Yerini Bile Değiştirtmiyorlar: Düzenine Düşkün 3 Burç

Evdeki Eşyaların Yerini Bile Değiştirtmiyorlar: Düzenine Düşkün 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 16:31
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Kimi için ev, eşyaların rastgele yer değiştirebildiği bir alanken kimi için her şeyin bir yeri var. Astrolojik yorumlarda Başak, Boğa ve Yengeç, evdeki düzene en çok bağlanan burçlar arasında gösteriliyor.

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Başak Burcu

Başak Burcu

Başak burcu, evdeki düzeni ayrıntılarıyla kuran biri olarak yorumlanıyor. Baharatların alfabetik dizildiği bir mutfak ya da renklerine ayırılmış bir dolap ona huzur veriyor.

Biri bir kitabı rafta yanlış yere koyduğunda ilk fark eden genellikle Başak oluyor. Söylenmeden düzeltip geçebiliyor ama aynı şey tekrarlandığında sabrı tükenebiliyor. Eşyaların neden orada durduğunu açıklayan küçük bir mantığı her zaman var.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğa burcu için ev her şeyden önce konfor anlamına geliyor. Yıllardır aynı köşede duran koltuğu, en sevdiği battaniyesi ve alıştığı ışık düzeni onun için evin ruhunu oluşturuyor.

Mobilyaların yerinin değiştirilmesi fikri Boğa'yı pek heyecanlandırmıyor. Değişikliğe tamamen kapalı değil ama buna kendisi karar vermek ve kendi hızında alışmak istiyor. Habersiz yapılan bir düzenleme ise onu uzun süre huzursuz edebiliyor.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Yengeç burcu, eşyalara anılar yükleyen biri olarak anlatılıyor. Büfedeki eski fotoğraf çerçevesi ya da anneannesinden kalan örtü, onun için yalnızca birer eşya değil, geçmişle bağ kurmanın bir yolu.

Eşyalarının yerinin değişmesi, Yengeç'e evin kendisine ait olmaktan çıktığını hissettirebiliyor. Ev onun için dünyadan çekildiği en güvenli alan ve o alanın tanıdık kalmasını istiyor. Misafirlerin eşyalarına dokunması bile ona kısa süreli bir tedirginlik yaşatabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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