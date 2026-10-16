Evdeki Eşyaların Yerini Bile Değiştirtmiyorlar: Düzenine Düşkün 3 Burç
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Kimi için ev, eşyaların rastgele yer değiştirebildiği bir alanken kimi için her şeyin bir yeri var. Astrolojik yorumlarda Başak, Boğa ve Yengeç, evdeki düzene en çok bağlanan burçlar arasında gösteriliyor.
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Başak Burcu
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Boğa Burcu
Yengeç Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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