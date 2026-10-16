Uykuları Gelse Bile Telefonu Bırakamıyorlar: Gece Uyumak Bilmeyen 3 Burç

İkizler burcu, aynı anda birkaç sohbeti birden yürütebilen meraklı biri olarak yorumlanıyor. Yatağa girdiğinde bile bir arkadaşının attığı mesaja yanıt veriyor, oradan bir habere, haberden de bir videoya geçiyor.

Zihni bir konudan diğerine hızla atladığı için son bir video dediği şey kolayca saatlere uzayabiliyor. Ertesi sabah uykusuz kalkacağını bilse de yeni bir şey öğrenmenin heyecanı ağır basabiliyor.