Uykuları Gelse Bile Telefonu Bırakamıyorlar: Gece Uyumak Bilmeyen 3 Burç
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Saat ilerledikçe gözleri kapansa da elindeki telefonu bir türlü bırakamayanlar var. Astrolojik yorumlarda merakı ve hareketli zihniyle bilinen İkizler, Kova ve Yay, gece ekran başında en uzun kalan burçlar arasında gösteriliyor.
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İkizler Burcu
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Kova Burcu
Yay Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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