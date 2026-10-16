article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Uykuları Gelse Bile Telefonu Bırakamıyorlar: Gece Uyumak Bilmeyen 3 Burç

Uykuları Gelse Bile Telefonu Bırakamıyorlar: Gece Uyumak Bilmeyen 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 18:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Saat ilerledikçe gözleri kapansa da elindeki telefonu bir türlü bırakamayanlar var. Astrolojik yorumlarda merakı ve hareketli zihniyle bilinen İkizler, Kova ve Yay, gece ekran başında en uzun kalan burçlar arasında gösteriliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler burcu, aynı anda birkaç sohbeti birden yürütebilen meraklı biri olarak yorumlanıyor. Yatağa girdiğinde bile bir arkadaşının attığı mesaja yanıt veriyor, oradan bir habere, haberden de bir videoya geçiyor.

Zihni bir konudan diğerine hızla atladığı için son bir video dediği şey kolayca saatlere uzayabiliyor. Ertesi sabah uykusuz kalkacağını bilse de yeni bir şey öğrenmenin heyecanı ağır basabiliyor.

Kova Burcu

Kova Burcu

Kova burcu, gece saatlerini kendi dünyasına çekildiği en verimli zaman olarak görüyor. Herkes uyurken ilgi duyduğu bir konuyu araştırmaya, forumlardaki tartışmaları okumaya ya da yeni bir uygulamayı keşfetmeye dalabiliyor.

Alışılmış uyku düzenine pek uymayan bir burç olarak yorumlanan Kova için geç saatler bir yükten çok bir özgürlük alanı. Telefonu bırakması için genellikle merakını giderecek cevabı bulması gerekiyor.

Yay Burcu

Yay Burcu

Yay burcu, telefonunu hayal kurduğu bir pencere gibi kullanıyor. Gidilecek yerlerin fotoğraflarına, gezi videolarına ve uzak şehirlerin sokaklarına bakarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyebiliyor.

Eğlenceyi ve yeni deneyimleri seven Yay için bir video bittiğinde öneriler arasında yeni bir macera başlıyor. Sabah yorgun kalksa da gece keşfettiği bir rotayı ya da komik bir videoyu arkadaşlarıyla paylaşmaktan keyif alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın