Planları Son Dakikada Değişince Çileden Çıkıyorlar: Sürprizleri Sevmeyen 3 Burç
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Kimi insan son dakika değişikliklerini heyecan verici bulurken kimi için bozulan bir plan bütün günü altüst edebiliyor. Astrolojik yorumlarda toprak elementinden gelen Boğa, Başak ve Oğlak, öngörülebilirliğe en çok değer veren burçlar arasında gösteriliyor.
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Boğa Burcu
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Başak Burcu
Oğlak Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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