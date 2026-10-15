Planları Son Dakikada Değişince Çileden Çıkıyorlar: Sürprizleri Sevmeyen 3 Burç

Boğa burcu, yorumlarda konforuna ve alıştığı düzene bağlı bir burç olarak anlatılıyor. Akşamı evde geçirmeye kafasında karar verdiyse son anda gelen dışarı çıkma teklifi, ne kadar eğlenceli olursa olsun ondan kolay kolay onay alamıyor.

Sürpriz doğum günü partisi de Boğa için en riskli fikirlerden biri sayılıyor. Kontrolü elinde tutmayı seven Boğa, kendisine haber verilmeden kurulan planlarda keyif almak yerine huzursuzlanabiliyor. Plan değişecekse önceden konuşulması onun için çok şeyi değiştiriyor.