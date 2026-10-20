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Psikoloji Araştırması Sıkılmamızın Karanlık Yüzünü İnceledi!

Psikoloji Araştırması Sıkılmamızın Karanlık Yüzünü İnceledi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 22:01
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Sıkılmak çoğu zaman zararsız bir duygu gibi görünüyor. Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma ise yoğun can sıkıntısının insanları saldırgan davranışlara itebileceğini öne sürüyor.

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Can sıkıntısı yüksek olan öğrencilerde saldırganlık eğilimi de yüksek çıktı

Can sıkıntısı yüksek olan öğrencilerde saldırganlık eğilimi de yüksek çıktı

Çalışmayı Çin'deki Sichuan Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi'nden Heng Li yürüttü. Li, can sıkıntısının hayatta anlam eksikliğine işaret ettiğini ve insanları heyecan verici deneyimler aramaya yönelttiğini öne sürüyor. Heyecan arayışının da insanların frenlerini gevşetip saldırganlığa kapı açabileceğini düşünüyor.

İlk aşamada 180 Çinli ve 190 Vietnamlı üniversite öğrencisi anket doldurdu. İki grupta da can sıkıntısı yükseldikçe fiziksel ve sözel saldırganlık, öfke ve düşmanlık eğilimi de yükseldi.

Sıkıcı video izleyenler kum torbasına daha sert vurdu

Sıkıcı video izleyenler kum torbasına daha sert vurdu

İkinci aşamada Çin'de öğrenci olmayan 124 yetişkin rastgele iki gruba ayrıldı. Bir grup 25 dakika boyunca çamaşır katlayan bir adamın videosunu, diğer grup ise bir park hakkında belgesel izledi. Ardından katılımcılardan istedikleri kadar kum torbasına vurmaları istendi, bu sırada gizli bir kamera kayıt yaptı.

Sıkıcı videoyu izleyenler torbaya daha çok ve daha sert vurdu, daha rahat göründü ve aktiviteden daha çok keyif aldığını söyledi. Araştırmacılar etkinin heyecan arayışı üzerinden ortaya çıktığını belirledi.

Can sıkıntısı hayali bir krizde askeri müdahaleye desteği de artırdı

Can sıkıntısı hayali bir krizde askeri müdahaleye desteği de artırdı

Üçüncü aşamaya ABD'den farklı siyasi görüşlere sahip 277 yetişkin katıldı. Katılımcılar sıkıcı bir video ya da ilgi çekici bir belgesel izledikten sonra hayali uluslararası kriz senaryolarını okudu ve kendilerini başkomutan yerine koyarak askeri saldırıya ne kadar destek verdiklerini puanladı. Sıkıcı videoyu izleyenlerde siyasi görüşten bağımsız olarak askeri müdahaleye destek arttı.

Araştırma laboratuvar ortamında ve hayali senaryolarla yapıldı, öz denetim ise incelenmedi. Bulgular can sıkıntısının kaçınılmaz olarak şiddete yol açtığı anlamına gelmiyor. İnsanlar çoğu zaman sıkıntıyla yaratıcı hobiler, egzersiz ya da hayal kurarak baş ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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