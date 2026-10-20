Psikoloji Araştırması Sıkılmamızın Karanlık Yüzünü İnceledi!

İkinci aşamada Çin'de öğrenci olmayan 124 yetişkin rastgele iki gruba ayrıldı. Bir grup 25 dakika boyunca çamaşır katlayan bir adamın videosunu, diğer grup ise bir park hakkında belgesel izledi. Ardından katılımcılardan istedikleri kadar kum torbasına vurmaları istendi, bu sırada gizli bir kamera kayıt yaptı.

Sıkıcı videoyu izleyenler torbaya daha çok ve daha sert vurdu, daha rahat göründü ve aktiviteden daha çok keyif aldığını söyledi. Araştırmacılar etkinin heyecan arayışı üzerinden ortaya çıktığını belirledi.