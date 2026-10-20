Psikoloji Araştırması Sıkılmamızın Karanlık Yüzünü İnceledi!
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Sıkılmak çoğu zaman zararsız bir duygu gibi görünüyor. Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma ise yoğun can sıkıntısının insanları saldırgan davranışlara itebileceğini öne sürüyor.
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Can sıkıntısı yüksek olan öğrencilerde saldırganlık eğilimi de yüksek çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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