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Kendi Yerlerine Yaşasınlar Diye İnsan Kiralıyorlar: Aileleriyle Bile İlgileniyorlar

Kendi Yerlerine Yaşasınlar Diye İnsan Kiralıyorlar: Aileleriyle Bile İlgileniyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:44
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Çin'de vakti ya da sabrı olmayan gençler, yemek yapmaktan hastane ziyaretine kadar pek çok işi ücretli vekillere bırakıyor. Ülkede vekil ekonomisi olarak anılan eğilim, artık başkası adına tartışmak gibi alışılmadık hizmetleri de kapsıyor.

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Ev yemeği için ayda 2 bin 500 yuan ödeyenler var

Ev yemeği için ayda 2 bin 500 yuan ödeyenler var

Çin basınında ilk kez 2024'te geniş yer bulan eğilim, kısa sürede kişiye özel ayak işi hizmetlerinden oluşan büyük bir pazara dönüştü. Hizmet alanlar, gündelik sorumluluklar zamanlarını, sabırlarını ya da bilgilerini aştığında işi başkasına devrediyor.

Shenzhen'de yalnız yaşayan bazı genç çalışanlar her gün ev yemeği için hizmet alıyor. Bir sosyal medya kullanıcısının ayda 2 bin 500 yuan, yani yaklaşık 370 dolar ödediği aktarılıyor. Popüler restoranlarda sıraya girmesi için 10 ile 30 yuan arasında ücretle birini tutmak da mümkün.

Hasta ziyaretine ve yaşlılara refakate vekil gönderiliyor

Hasta ziyaretine ve yaşlılara refakate vekil gönderiliyor

Hizmetlerin bir kısmı duygusal ihtiyaçlara yönelik. Zhejiang'da yaşayan Jin soyadlı bir kadın, 50 yuan karşılığında bir hastayı hastanede ziyaret etti ve müşterisi adına hediyelerini ve iyi dileklerini iletti.

Shenzhen'deki bir hizmet sağlayıcı ise yaşlılara iki saatlik ziyaret için 300 yuan alıyor. Ziyaret sırasında yaşlılarla sohbet ediliyor ve yemekleri pişiriliyor. Karmaşık yapı setlerini kurmaya vakti olmayanlar da evine gelen ya da kargoyla gönderilen seti birleştiren ustalara 200 ile 1.000 yuan arasında ödeme yapıyor.

Çöp çıkarmaktan tartışmaya kadar hizmet veriliyor

Çöp çıkarmaktan tartışmaya kadar hizmet veriliyor

Hangzhou'da Mihan adlı bir kadın, komşularının çöpünü tanesi 3 yuana ya da aylık 99 yuanlık paketle çıkarmaya başladı. Üç günde 20'den fazla müşteri bulan kadın, daha sonra kargo teslim almayı ve tatildeki evlerde kedi beslemeyi de hizmetlerine ekledi. Guangzhou'da Kong soyadlı bir adam ise eylül ayında sokakta tanıttığı ücretli tartışma vekilliğiyle dikkat çekti. Kong, internetteki tartışmalar için 50, yüz yüze sınırsız görüşme için 188 yuan alıyor ve tehdit, borç tahsili ya da kavga içeren talepleri kabul etmiyor.

Jimei Üniversitesi'nden Doç. Dr. Li Na, bu hizmetlerin verimliliği ve kişisel refahı artırabileceğini, yeni iş alanları da yaratabileceğini söyledi. İşlemlerin büyük kısmının kişiler arasında yapılması ise dolandırıcılık, mahremiyet ihlali ve hizmet beklentiyi karşılamadığında hak aramanın zorluğu gibi kaygıları da beraberinde getiriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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