Kendi Yerlerine Yaşasınlar Diye İnsan Kiralıyorlar: Aileleriyle Bile İlgileniyorlar
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Ev yemeği için ayda 2 bin 500 yuan ödeyenler var
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Hasta ziyaretine ve yaşlılara refakate vekil gönderiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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