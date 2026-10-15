Kendi Yerlerine Yaşasınlar Diye İnsan Kiralıyorlar: Aileleriyle Bile İlgileniyorlar

Hizmetlerin bir kısmı duygusal ihtiyaçlara yönelik. Zhejiang'da yaşayan Jin soyadlı bir kadın, 50 yuan karşılığında bir hastayı hastanede ziyaret etti ve müşterisi adına hediyelerini ve iyi dileklerini iletti.

Shenzhen'deki bir hizmet sağlayıcı ise yaşlılara iki saatlik ziyaret için 300 yuan alıyor. Ziyaret sırasında yaşlılarla sohbet ediliyor ve yemekleri pişiriliyor. Karmaşık yapı setlerini kurmaya vakti olmayanlar da evine gelen ya da kargoyla gönderilen seti birleştiren ustalara 200 ile 1.000 yuan arasında ödeme yapıyor.