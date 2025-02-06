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Canlı Yayında Konuklara Ayakkabı Fırlattı: Müge Anlı Ekibi Son Çare Ayakkabısını Saklayınca İsyan Etti!

Canlı Yayında Konuklara Ayakkabı Fırlattı: Müge Anlı Ekibi Son Çare Ayakkabısını Saklayınca İsyan Etti!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.02.2025 - 17:12

Müge Anlı'nın bugünkü yayınına Cin Ali lakaplı konuğu damgasını vurdu. Yayına alkollü vaziyette çıkan adam, stüdyoda terör estirdi. Kaybolan arkadaşı ile ilgili gerçekleri anlatmak üzere gelen şüpheli kişilerle husumeti olan Cin Ali, adamlara saldırıyor. Hiçbir şey yapamazsa ayakkabısını fırlatıyordu. Müge Anlı'nın ekibi son çare Cin Ali'nin fırlattığı ayakkabıyı sakladı. Konuk canlı yayında çoraplarıyla kalakalınca isyan etti.

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Müge Anlı'nın bugünkü yayınını izlerken gülsek mi ağlasak mı, bilemedik! 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştıran Müge Anlı'nın yayınına arkadaşı Cin Ali, bugün alkollü vaziyette katıldı.

Müge Anlı'nın bugünkü yayınını izlerken gülsek mi ağlasak mı, bilemedik! 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştıran Müge Anlı'nın yayınına arkadaşı Cin Ali, bugün alkollü vaziyette katıldı.

Yetmedi, yayına kaybın bulunması için katılan karşı tarafın iddialarına kızdıkça fiziksel saldırıda bulundu. Cin Ali'yi stüdyodaki ekipler zor sakinleştirdi.

Yetmedi, yayına kaybın bulunması için katılan karşı tarafın iddialarına kızdıkça fiziksel saldırıda bulundu. Cin Ali'yi stüdyodaki ekipler zor sakinleştirdi.

Konuklara şiddet gösteremeyince ayağındaki ayakkabısını fırlatan Cin Ali'nin son çare fırlattığı ayakkabıyı Müge Anlı'nın ekibi sakladı.

Konuklara şiddet gösteremeyince ayağındaki ayakkabısını fırlatan Cin Ali'nin son çare fırlattığı ayakkabıyı Müge Anlı'nın ekibi sakladı.

Fakat bu da sonuç vermedi. Bu kez Cin Ali, "Onların ayakkabısı var. Benim niye yok? Ayakkabımı verin." diye ayağa kalkınca Müge Anlı, gülmekten kendini alıkoyamadı.

Fakat bu da sonuç vermedi. Bu kez Cin Ali, "Onların ayakkabısı var. Benim niye yok? Ayakkabımı verin." diye ayağa kalkınca Müge Anlı, gülmekten kendini alıkoyamadı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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