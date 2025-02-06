Canlı Yayında Konuklara Ayakkabı Fırlattı: Müge Anlı Ekibi Son Çare Ayakkabısını Saklayınca İsyan Etti!

Müge Anlı'nın bugünkü yayınına Cin Ali lakaplı konuğu damgasını vurdu. Yayına alkollü vaziyette çıkan adam, stüdyoda terör estirdi. Kaybolan arkadaşı ile ilgili gerçekleri anlatmak üzere gelen şüpheli kişilerle husumeti olan Cin Ali, adamlara saldırıyor. Hiçbir şey yapamazsa ayakkabısını fırlatıyordu. Müge Anlı'nın ekibi son çare Cin Ali'nin fırlattığı ayakkabıyı sakladı. Konuk canlı yayında çoraplarıyla kalakalınca isyan etti.