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Esra Erol Son Zamanlarda Viral Olan Küçüklüğünde Dans Ettiği Videosuna Yorum Yaptı!

Esra Erol Son Zamanlarda Viral Olan Küçüklüğünde Dans Ettiği Videosuna Yorum Yaptı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.02.2025 - 21:29

Ekranların ünlü sunucusu Esra Erol'un geçtiğimiz günlerde gençlik yıllarında dans ettiği bir videosu gündem olmuştu. Esra Erol o anlara kayıtsız kalmadı. Videoyu Instagram hesabından paylaşan ünlü sunucunun yorumu takipçilerini gülümsetti. İşte o paylaşım...

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Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, yıllardır sunduğu programlarla evlerimize konuk oluyor.

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, yıllardır sunduğu programlarla evlerimize konuk oluyor.

Sunduğu izdivaç programları ile tanınan Esra Erol 10 yıldır kayıpları aradığı, cinayetleri çözdüğü ve yaraları sardığı Esra Erol'da programı ile en çok izlenenler arasında.

Sunduğu izdivaç programları ile tanınan Esra Erol 10 yıldır kayıpları aradığı, cinayetleri çözdüğü ve yaraları sardığı Esra Erol'da programı ile en çok izlenenler arasında.

Bu kadar yakından tanıdığımız Erol'un geçtiğimiz günlerde gençlik yıllarından bir videosu herkesin ilgisini çekti.

Bu kadar yakından tanıdığımız Erol'un geçtiğimiz günlerde gençlik yıllarından bir videosu herkesin ilgisini çekti.

Viral olan videoda 16'lı yaşlarındaki Esra Erol'un dans ettiği anlar gündeme oturmuştu. Ünlü sunucu o anları yeniden paylaşarak yorum yaptı.

Viral olan videoda 16'lı yaşlarındaki Esra Erol'un dans ettiği anlar gündeme oturmuştu. Ünlü sunucu o anları yeniden paylaşarak yorum yaptı.

Esra Erol Instagram hesabındaki paylaşımında gençlik yıllarında çekilen o görüntüler için "Yaşam sevincimizi çalanlar utansın." diye yazdı.

Esra Erol Instagram hesabındaki paylaşımında gençlik yıllarında çekilen o görüntüler için "Yaşam sevincimizi çalanlar utansın." diye yazdı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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