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Esra Erol'un 15 Yaşındayken Lisede Dans Ettiği Haller Görenleri Şaşırttı

Esra Erol'un 15 Yaşındayken Lisede Dans Ettiği Haller Görenleri Şaşırttı

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.02.2025 - 08:41

İzdivaç programlarıyla hayatımıza dahil olan Esra Erol'un 15 yaşındayken lisede dans ettiği anlar yıllar sonra gündem oldu. Yayınlandığı dönemde Beyaz Show'da yayınlanan o anlar bir anda sosyal medyada yeniden viral oldu. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un 15 yaşındaki hali...

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İzdivaç programlarıyla hayatımıza giren Esra Erol, şu an sektörün en popüler sunucularının başında geliyor.

İzdivaç programlarıyla hayatımıza giren Esra Erol, şu an sektörün en popüler sunucularının başında geliyor.

2007-2008 yılları arasında Flash TV'de Dest-i İzdivaç programını sunan Erol, daha sonra sırasıyla Star TV, FOX ve atv'ye transfer olmuştu.

2007-2008 yılları arasında Flash TV'de Dest-i İzdivaç programını sunan Erol, daha sonra sırasıyla Star TV, FOX ve atv'ye transfer olmuştu.

2015 yılından beri Esra Erol'da programının sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, başarıları ve programında işlediği konularla gündemden düşmezken bu defa gençliğiyle viral oldu.

2015 yılından beri Esra Erol'da programının sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, başarıları ve programında işlediği konularla gündemden düşmezken bu defa gençliğiyle viral oldu.

Esra Erol'un yıllar önce Beyaz Show'da yayınlanan 15 yaşındaki liseli halleri yıllar sonra sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esra Erol'un yıllar önce Beyaz Show'da yayınlanan 15 yaşındaki liseli halleri yıllar sonra sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Esra Erol'un o anları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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