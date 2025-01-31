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Ece Üner'den Teğmenlerin TSK'dan İhraç Edilmesi Sonrası Sert Sözler

Ece Üner'den Teğmenlerin TSK'dan İhraç Edilmesi Sonrası Sert Sözler

Ece Üner
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2025 - 21:39

30 Ağustos 2024’te gerçekleşen Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini’ni eden ve yeminlerini “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözleriyle bitiren teğmenler hakkında karar açıklandı. Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Oy çokluğu ile verilen karar sonrasında Ece Üner, canlı yayında sert sözler sarf etti.

VİDEO KAYNAK: Muhbir

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde yemin eden ve ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan teğmenler hakkında oy çokluğuyla TSK'dan ihraç edilme kararı alındı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde yemin eden ve ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan teğmenler hakkında oy çokluğuyla TSK'dan ihraç edilme kararı alındı.

Aşağıdaki haberlerde bahsetmiştik:

Söz konusu kararın ardından spiker Ece Üner, Halk TV Ana Haber'de sert sözler sarf etti.

Söz konusu kararın ardından spiker Ece Üner, Halk TV Ana Haber'de sert sözler sarf etti.

Üner, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen insanları ordudan attığınız zaman bir nevi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ona inananları ordudan atma girişimidir bu. Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bir saldırıdır bu." dedi.

Üner, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen insanları ordudan attığınız zaman bir nevi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ona inananları ordudan atma girişimidir bu. Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bir saldırıdır bu." dedi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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