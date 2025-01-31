Kılıçlı Yemin Soruşturmasında Karar: Teğmenler TSK’dan İhraç Edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince ’Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir.'

Açıklamadın devamında, 'Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır' denildi.