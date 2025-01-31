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Kılıçlı Yemin Soruşturmasında Karar: Teğmenler TSK’dan İhraç Edildi

Kılıçlı Yemin Soruşturmasında Karar: Teğmenler TSK’dan İhraç Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 17:24

30 Ağustos 2024’te gerçekleşen Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini’ni eden ve yeminlerini “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözleriyle bitiren teğmenler hakkında karar açıklandı. 

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. 

Milli Savunma Bakanlığı, '5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi' açıklamasında bulundu. Kararın oy birliği değil oy çokluğu ile verildiği öğrenildi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’de yemin eden ve ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan teğmenler hakkında karar verildi. 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’de yemin eden ve ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan teğmenler hakkında karar verildi. 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildi.

Mezuniyet töreninin hemen ardından teğmenler hakkında yeminin dışına çıktıkları gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılmıştı.

MSB: “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir.”

MSB: “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir.”

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince ’Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir.'

Açıklamadın devamında, 'Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır' denildi.

Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu, “Bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar” demişti.

Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu, “Bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar” demişti.

Teğmen geçen haftalarda savunmalarını yapmışlardı. Eroğlu, 'Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz' ifadelerini kullanmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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