Kılıçlı Yemin Soruşturmasında Karar: Teğmenler TSK’dan İhraç Edildi
Kılıçlı Yemin Soruşturmasında Karar: Teğmenler TSK’dan İhraç Edildi
30 Ağustos 2024’te gerçekleşen Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde kılıç çatıp Subaylık Yemini’ni eden ve yeminlerini “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözleriyle bitiren teğmenler hakkında karar açıklandı.
Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, '5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi' açıklamasında bulundu. Kararın oy birliği değil oy çokluğu ile verildiği öğrenildi.
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’de yemin eden ve ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan teğmenler hakkında karar verildi. 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildi.
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MSB: “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir.”
Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu, “Bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar” demişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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