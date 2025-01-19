Atatürkçülük Vurgusu: TSK’dan İhraç Edilemek İstenen Teğmenler Savunma Yaptı
Atatürkçülük Vurgusu: TSK’dan İhraç Edilemek İstenen Teğmenler Savunma Yaptı
Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıçlarıyla birlikte subay yeminini okuyan 5 teğmen hakkında soruşturma açılmıştı. Aralarında dönem birincisi olan Ebru Eroğlu’nun da bulunduğu teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmek isteniyor. Teğmenler, geçtiğimiz günlerde Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yaptı. İhracı istenen teğmenlerin savunmasından detaylar ortaya çıktı.
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TSK’nın haklarında disiplinsizlik soruşturması açtığı teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar savunma yaptı.
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Sözcü’de yer alan habere göre, teğmenler savunmalarında disiplinsizlik iddialarını reddetti, "Törenden sonra subay andı okunmayacağına dair bir emir verilmemişti" dedi.
Kara Harp Okulu dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu, “Törenden sonra toplanan silah arkadaşlarımın tamamı gibi ben de Mustafa Kemal’in askeri olmakla gurur duyuyorum. İçimdeki Harbiyeli ruhu hiçbir zaman ölmez. Omzumdan rütbem alınacak olsa bile bu ruhu her zaman yüreğimde yaşayacağım. Harbiyeli brövesi büyük bir onur olarak bende kalacak.” ifadelerini kullandı.
TSK’dan ihraç edilmek istenen diğer teğmenler de Atatürkçü olmaktan gurur duyduklarını ve yemin sebebiyle pişman olmadıklarını ifade etti.
Yüksek Disiplin Kurulu’nun, teğmenlerin ihracı ile ilgili kararını 30 Ocak’ta açıklaması bekleniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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