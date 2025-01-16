Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok İhracı İstenen Teğmenler Hakkında Konuştu:"30 Yıldır Okunan Yemin..."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilen Kara Harp Okulu mezuniyetine kılıçlı yemin töreni damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Törenin ardından bazı teğmenler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Beşi teğmen olmak üzere sekiz askeri personel YDK'ya sevk edilmişti. İhraçları talep edilen askeri personeller bugün savunmalarını yapıyor.
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Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok da Sözcü TV'nin canlı yayınına katılarak konu ile ilgili konuştu.
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“Yandaş isimlerin, gazetecilerin propagandaları yüzünden; 30 yıldır bütün cumhurbaşkanlarının önünde okunan bir metin, bir anda Türk Silahlı Kuvvetleri’den atılmaya sebep olacak bir suça dönüştü." diyen Üçok bunun sebebinin, postmodern Atatürk düşmanlarının kamuoyunda yaptıkları propaganda olduğunu söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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