Trump Anlaşma Sağlandığını Duyurmuştu: Gazze'de Halk Sokaklara Dökülerek Ateşkes Kararını Kutladı

Gazze ile İsrail arasındaki gerilim aylardır devam ediyordu bildiğiniz üzere. Milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği savaşa tüm dünyadan tepki sesleri yükseliyordu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz dakikalarda İsrail ile Hamas arasında ateşkes imzalandığını duyurdu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Orta Doğu'da rehineler konusunda anlaşma sağlandı. Yakında serbest bırakılacaklar. Teşekkürler' dedi. Haber El Cezire kanalından da duyuruldu.
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Haberi duyan Gazze halkı sokaklara döküldü.
Kutlamaya başlayan Gazze halkının o anlar sosyal medyada da gündem oldu.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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