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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas Arasında Anlaşma Sağlandığını Duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas Arasında Anlaşma Sağlandığını Duyurdu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 20:27

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında ateşkes imzalandığını açıkladı. Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Trump, 'Orta Doğu'da rehineler konusunda anlaşma sağlandı. Yakında serbest bırakılacaklar. Teşekkürler' dedi. Katar merkezli El Cezire de Hamas'ın ateşkesi onayladığı haberini son dakika gelişmesi olarak aktardı.

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

İşte, Donald Trump'ın paylaşımı👇

İşte, Donald Trump'ın paylaşımı👇

''Orta Doğu'da esirler (rehineler) konusunda anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler!''

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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