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Savcılık Terör Soruşturması Açmıştı: İstanbul Barosu’ndan Kurultay Kararı

Savcılık Terör Soruşturması Açmıştı: İstanbul Barosu’ndan Kurultay Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2025 - 18:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu hakkında terör soruşturması başlatmış ve başkan İbrahim Kaboğlu ile birlikte yönetim kurulunun görevden alınmasını talep etmişti. İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, savcılığın açtığı davanın hukuksuz olduğunu söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi. İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu’nun 23 Şubat’ta kurultaya gideceğini de sözlerine ekledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında başkan İbrahim Özden Kaboğlu dahil tüm yönetim kurulunun görevden alınmasını ve yeniden seçim yapılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında başkan İbrahim Özden Kaboğlu dahil tüm yönetim kurulunun görevden alınmasını ve yeniden seçim yapılmasını talep etti.

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Bugün kameraların karşısına geçen İbrahim Kaboğlu, savcılığın açtığı davanın hukuksuz olduğunu söyledi.

Bugün kameraların karşısına geçen İbrahim Kaboğlu, savcılığın açtığı davanın hukuksuz olduğunu söyledi.

“Soruşturma ve dava hukuki değil. Ne var ki İstanbul başsavcılığı anayasa ve yasaya aykırı soruşturma yürütmekle yetinmeksizin aynı zamanda hakkımızda İstanbul Barosu’nun yönetiminin sona erdirilmesi amacıyla dava açtı. O da Anayasa’ya, Avukatlık Kanunu’na ve hukuka aykırı.”

“Soruşturma ve dava hukuki değil. Ne var ki İstanbul başsavcılığı anayasa ve yasaya aykırı soruşturma yürütmekle yetinmeksizin aynı zamanda hakkımızda İstanbul Barosu’nun yönetiminin sona erdirilmesi amacıyla dava açtı. O da Anayasa’ya, Avukatlık Kanunu’na ve hukuka aykırı.”

“Bu aslında demokratik baro yönetimlerine dışarıdan müdahaledir. İstanbul Barosu yönetimini seçen binlerce avukatın iradesine müdahaledir. Hiçbir biçimde, hiçbir organının Anayasa dışı işlem yapması Türkiye Cumhuriyeti’nde mümkün değildir. Çünkü yasama, yürütme, yargı Anayasamıza bağlıdır, bağlı olmak durumundadır.”

“Bu aslında demokratik baro yönetimlerine dışarıdan müdahaledir. İstanbul Barosu yönetimini seçen binlerce avukatın iradesine müdahaledir. Hiçbir biçimde, hiçbir organının Anayasa dışı işlem yapması Türkiye Cumhuriyeti’nde mümkün değildir. Çünkü yasama, yürütme, yargı Anayasamıza bağlıdır, bağlı olmak durumundadır.”

“Bu Anayasa dışı müdahaleye karşı sessiz kalamazdık. Nitekim kalmadık, bu bakımdan demokratik irade burada ortaya çıktı. Ama bununla yetinmeyeceğiz. 23 Şubat günü yapacağımız olağanüstü kurultay kararımızı burada açıklıyorum. 23 Şubat kurultayı demokrasinin ne olduğunu, demokrasinin ancak hukuk yoluyla işlediğini, inşa edilebileceğini İstanbul Barosu’nun 67 bin avukatı, bütün baroların desteğiyle duyuracak. Hepiniz 23 Şubat demokrasi kurultayına davetlisiniz.”

“Bu Anayasa dışı müdahaleye karşı sessiz kalamazdık. Nitekim kalmadık, bu bakımdan demokratik irade burada ortaya çıktı. Ama bununla yetinmeyeceğiz. 23 Şubat günü yapacağımız olağanüstü kurultay kararımızı burada açıklıyorum. 23 Şubat kurultayı demokrasinin ne olduğunu, demokrasinin ancak hukuk yoluyla işlediğini, inşa edilebileceğini İstanbul Barosu’nun 67 bin avukatı, bütün baroların desteğiyle duyuracak. Hepiniz 23 Şubat demokrasi kurultayına davetlisiniz.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ernstunan

devletin kanunlarına göre terör sevici de olamazsın kaboğlu. fakat gelgelelim mhpkk en büyük terör sevici oldu, burası da ayrı bi tezat. memleketin düştüğü h... Devamını Gör