Tayland’da Türk İşi Gasp: Türk Vatandaşını Gasp Eden 3 Türk Ülkeden Kaçtı
Tayland’da Türk İşi Gasp: Türk Vatandaşını Gasp Eden 3 Türk Ülkeden Kaçtı
Tayland’ın gözde tatil noktalarından Pattaya’da Türk vatandaşlarının karıştığı gasp olayının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre 3 Türk vatandaşı, Pattaya’da yaşayan Türk vatandaşı Masis Erkol’un ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 10 milyon lira kripto para transferi yaptırdı. Sonrasında ülkeden kaçan 3 Türk vatandaşı için Tayland polisi tarafından Interpol’e başvuru yapıldı.
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Tayland’ın Pattaya şehri son yıllarında en gözde tatil destinasyonlarından biri. Türk vatandaşlarının da tatil için büyük ilgi gösterdiği Pattaya’da yaşanan bir olay gündem oldu.
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Tayland polisi, 37 yaşındaki Türk vatandaşı Masis Erkol’un evine girip gasp ettikten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak kaçan 3 Türk için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Pattaya polisinin yaptığı ön incelemede, şüphelilerin Masis Erkol’u tanıdığı ve olayın planlı bir gasp girişimi olduğu, 3 şüphelinin olayın ardından ülkeden kaçtığı tespit edildi.
Erkol, Tayland polisine verdiği ifadede şüphelilerin kendisinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak zorla 10 milyon TL değerinde kripto para transferi yaptırdıklarını, daha sonra cüzdan ve bilgisayarını da alarak olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Erkol’un olay sonrası 5. kattaki dairesinden sürünerek en alt kata indiği ve binanın güvenlik görevlisinden yardım istediği öğrenildi.
Tayland polisi, hakkında arama kararı çıkartılan şüphelilerden birinin Türkiye’ye kaçtığını, diğer ikisinin de ülkeden ayrıldığını doğrularken, olayla ilgili Interpol’e başvuru yapıldığı ifade edild
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Kripto paraları çalınan Türk vatandaşının görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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