Zafer Partisi İl Başkanı AK Parti’ye Üye Oldu: "Zafer Partisi Misyonunu Kaybetti"
Zafer Partisi İl Başkanı AK Parti’ye Üye Oldu: "Zafer Partisi Misyonunu Kaybetti"
Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl, partisinden istifa ederek AK Parti’ye üye olduğunu duyurdu. Bingöl yaptığı açıklamada, Türkiye’deki “sığınmacıların” geri dönmeye başladığını ve Zafer Partisi’nin artık misyonununu tamamlandığını ifade etti. Eski Zafer Partili Bingöl, AK Parti’ye geçiş sebebi olarak ülkeyi yeni yüzyıla taşımak olduğunu da sözlerine ekledi.
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Zafer Partisi, en büyük siyasi vaadi olarak ülkede bulunan mültecilerin geri dönmesini sağlayacağını öne sürüyordu.
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Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl ise artık partisinin tüm misyonununu tamamlandığını duyurarak istifa etti.
Zafer Bingöl'ün paylaşımı 👇
12punto’da yer alan habere göre, Zafer Partisi’nde yaşadığı sorunlara değinen Bingöl, “Partide bir şeyler başarmaya çalıştığınızda, sizi aşağıya çekmek için söylemler ve eylemlerle engel olunuyordu. Bu anlayışla siyaset olmaz. Siyaset, hep beraber çözüm üretmekle olur” ifadelerini kullandı.
Bingöl, mülteci sorununa dikkat çekerek, “Sığınmacılar gitmeye başladı ve Zafer Partisi’nin bu konudaki misyonu sona erdi. AK Parti yanlışları düzeltmek ve Türkiye için katkı sağlamak istiyorum” dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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