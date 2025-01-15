Zafer Partisi İl Başkanı AK Parti’ye Üye Oldu: "Zafer Partisi Misyonunu Kaybetti"

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl, partisinden istifa ederek AK Parti’ye üye olduğunu duyurdu. Bingöl yaptığı açıklamada, Türkiye’deki “sığınmacıların” geri dönmeye başladığını ve Zafer Partisi’nin artık misyonununu tamamlandığını ifade etti. Eski Zafer Partili Bingöl, AK Parti’ye geçiş sebebi olarak ülkeyi yeni yüzyıla taşımak olduğunu da sözlerine ekledi.