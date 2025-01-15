Ekrem İmamoğlu Meydan Okudu: “Hodri Meydan! Madem Hedefiniz Benim, Onayın Benim Cezamı Milleti Rahat Bırakın!”
Ekrem İmamoğlu Meydan Okudu: “Hodri Meydan! Madem Hedefiniz Benim, Onayın Benim Cezamı Milleti Rahat Bırakın!”
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şafak vakti gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, 'Bu gidişat hepimizin ve çocuklarımızın geleceği açısından artık en yüksek seviyede alarm vermektedir.' dedi.
'Meydan okuyorum' diyen İmamoğlu, 'Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın!' ifadelerini kullandı.
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İstanbul’da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu 40 şüpheli Pazartesi günü gözaltına alınmıştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi önüne giderek iktidara meydan okudu.
Ekrem İmamoğlu açıklamasında “Bana hayatı dar etmeye çalışana meydan okuyorum. İBB'ye ve bana ulaşmak ise hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada! Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın!" dedi.
İşte Ekrem İmamoğlu’nun o açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Başkanım, kendini neden siper ediyorsun ? Günah keçisi olmaktansa o kisilere hayatı sen dar et.. Yılma / yorulma / pes etme / dik dur seninleyiz.. Velev ki ... Devamını Gör
bence de onasınlar. böylece hem ekodan hem tayyipten kurtulmuş oluruz. mansur fıstık gibi cbaşkanı olur bu ülkeye
Sizin gibi tipler olduğu sürece bir adım dahi atamayacağız . Türkiye’de ki sorun fanatikleşmiş halktır . Anlamıyorsunuz değil mi ? Mesele isim değil mesele z... Devamını Gör
imamoğlu seçime hem genel başkan hem cb adayı olarak girmeli ve bu işi kökünden çözmeli. çift başlılığın sonu malum.