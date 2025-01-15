Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabul Etti: "Bunun Aslı Esed Değil Esad"
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabul Etti: "Bunun Aslı Esed Değil Esad"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulunudu. Cumhurbaşkanı, Suriye’de yaşanan yönetim değişikliğini değerlendirirken, yıllardan beri süren “Esed mi Esad mı?” tartışmasına da noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed kullanımının yanlış olduğunu doğrusunun Esad olduğunu söyledi.
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Suriye’de 2011 yılında başlayan protestolar sonrasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad göstericiler üzerinde güç kullanmış ve barışçıl protestolar kanlı bir iç savaşa dönüşmüştü.
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İç savaş ile birlikte Türkiye de muhaliflerden yana olmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarında “Esed” ismini kullanmaya başlamıştı.
Hükümete yakın kaynaklarda da kullanılmaya başlanan “Esed” tanımının yanlış olduğu iddia edilse de durum değişmemiş ve Beşar Esad’a Türkiye’de “Esed” diye hitap edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “Esed” tabirinin yanlış olduğunu ve doğrusunun Esad olduğunu söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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