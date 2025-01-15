Ekrem İmamoğlu’na Hakaret Davası: Haluk Bayraktar 15 Bin Lira Tazminat Ödeyecek
Ekrem İmamoğlu’na Hakaret Davası: Haluk Bayraktar 15 Bin Lira Tazminat Ödeyecek
Baykar’ın yöneticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın ağabeyi olan Haluk Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla tazminat cezasına çarptırıldı.
Bayraktar, Ekrem İmamoğlu için “Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum, tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak,” demişti.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Haluk Bayraktar’a açılan tazminat davası sonuçlandı.
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Salı günü İstanbul 13'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, Bayraktar’ın İmamoğlu’na 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Haluk Bayraktar’ın hakaret davası açılmasına neden olan paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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